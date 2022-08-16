憂台海局勢！星副總理：美中不排除「夢遊」般步入衝突
兩岸局勢高度緊張，且還有持續升溫的趨勢，也引起周邊國家警惕。新加坡副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）近日接受外媒專訪時，就呼籲中國和美國要彼此有接觸，以期為台海緊張局勢降溫，避免誤判，甚至避免美中有如「夢遊般」走向衝突的風險。
根據《彭博社》報導，黃循財15日接受其專訪時表示，美國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台以及中國在台灣附近一連串軍演，讓外界相當憂心，中美這2個全球最大經濟體之間的關係會往哪個面向走，特別看到2國正在做出的各種決定，似乎將導致區域進入越來越危險的領域。
黃循財聲稱：「正如他們所說，沒人有意要開戰，但我們可能會在夢遊的狀態下進入衝突，這是最大的問題和危險」。有鑒於此，新加坡希望美中雙方能夠繼續接觸，尤其是最高級別，並做出明智和理性的決定，以防事情進一步惡化。
黃循財並強調，新加坡的目標是建立一個重疊的友誼圈，並讚揚多邊貿易體系的重要性，還說國際社會正進入一個新世界秩序，包括貿易、經濟和金融在內，都被當成地緣政治競爭的工具，表示：「過去的舊邏輯是，通過更多貿易，我們可以壓制地緣政治競爭，現在還有另一個邏輯正在發揮作用、也就是地緣政治會破壞貿易，我們擔心這一點，因為這將導致我們進入一個更加分裂和危險的世界」。