跨世代論壇倒數兩天！倡議平台全新改版 提案附議更方便
《NOWnews今日新聞》後天（18日）將舉辦跨世代論壇，預計超過150名學生參與，邀請總統蔡英文、國民黨立委蔣萬安、衛福部前部長陳時中，以及朝野立委、議員等政壇新星，齊聚一堂經驗分享，鼓勵年輕人參政。此外，為了鼓勵年輕人對於公眾事務表達意見，《NOWnews今日新聞》今年上半年設置的CROSSROAD跨世代倡議平台，針對五大領域進行提案倡議，包括「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義』、「永續環保」，近日更進行網頁改版，讓提案、附議更方便。
相較以往的政府倡議平台，最後可能無法得到實質的回應，在CROSSROAD跨世代倡議平台上，只要提案在30日內，超過1千人線上附議，《NOWnews今日新聞》將啟動新聞團隊針對提案進行深入追蹤報導，以專題新聞方式，呈現問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。
目前正在附議中的提案議題有「終止外送悲歌，立外送專法，保護相關人等權益」、「村(里)長、直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表、立法委員,立法限制連選次數」、「高中生到底該不該收手機？」。若對這些議題有想法，歡迎到CROSSROAD跨世代倡議平台表達意見。
《NOWnews今日新聞》關注年輕人議題不遺餘力，除了不斷精進倡議平台，因年底將進行18歲公民權修憲案的公民投票複決，若順利通過，未來年滿18歲的公民的參政門檻將大幅降低，《NOWnews今日新聞》於周四舉辦的跨世代論壇，除了邀請總統蔡英文以及資深政治人物到場分享，也邀請朝野政治新秀、青年學子同場討論如何鼓勵青年參政，凝聚共識，一起邁入更好的世代。
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網址：https://crossroad.nownews.com/