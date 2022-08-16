開學準備！台灣大寬頻1G光纖上網849元 再送千元momo幣
暑假已經過完大半，準備要迎接開學日了！台灣大寬頻鎖定在外租屋的大專生，推出了網路門市快閃優惠，即日起至8/21凡新申辦1G光纖上網＋Wi-Fi 6＋免費租用3台Mesh Wi-Fi，每月只要849元，再送momo幣1,000元，同時加碼抽Acer宏碁14吋輕薄窄邊框筆電，如果想追劇指定方案加購Disney+年繳還直接打對折。
除了網路門市快閃優惠之外，8/3前申辦台灣大寬頻光纖上網指定方案，加購Disney+年約方案年繳只要1,620元（原價3,240元），等於前6個月免費看，還有雙重加碼抽獎活動，將《巴斯光年》限量電影贈品及價值2,000元獨家大禮包帶回家。
此外，HBO原創影集《龍族前傳》改編小說《冰與火之歌前傳：血火同源》， 將在8/22重磅上架HBO GO，同時於每周一晚上9點台灣大寬頻HBO（第65台）及HBO HD(第235台)播出最新集數。10/31前訂購HBO GO，月付99元，可隨時線上觀看《龍族前傳》還送影集周邊好禮，再抽內含托特包、馬克杯和鴨舌帽的龍族福袋，還能一次觀賞《冰與火之歌：權力遊戲》全8季精采內容，以及《美少女的謊言：原罪》、《湯姆貓與傑利鼠：牛仔崛起》等HBO GO新片。