噴鼻血！曾莞婷深V婚紗「不能再低」 轉身視角超有料
曾莞婷在Netflix《媽，別鬧了！》飾演的生物老師「凱特」，有著超開放的愛情觀，與老公（鍾承翰 飾）上演激情戲、吻戲，當著閨密（賈靜雯 飾）面前裸體「辦事」，被網友稱作「肉慾女王」、「費洛蒙老師」，曾莞婷更為戲披上爆乳婚紗，轉身秀出「超豐滿雙峰」，造型一套比一套還要辣。
陳慧翎導演分享在選擇凱特一角時，鎖定曾莞婷有一大主因：「有一次我做了民調，帶張鈞甯來我家，跟鈞甯說要跨過大甲溪以南很難，只有曾莞婷跨得過！然後我換成問他知道曾莞婷嗎？我弟立刻眼睛發亮，就開始細數曾莞婷演過什麼在劇裡面的角色叫什麼名字，我就決定一定要找曾莞婷，許願我們這部戲要跨過大甲溪以南，這是我找曾莞婷的原因之一。」
曾莞婷所飾的金句大師凱特，在《媽，別鬧了！》中，可說是只要有小鮮肉都會有瓜葛，包括男神吳慷仁、鍾承翰皆有關聯，甚至在與男友論及婚嫁的同時，拋下震撼金句欺騙未婚夫和前任（吳慷仁 飾演）出國：「見了前任，應該就可以知道，我能不能一輩子對婚姻忠誠了吧。」
除此之外更有「女王蜂生夠了就應該做自己啊」、「構不構成犯罪決定於犯罪者的顏值，我絕對無罪」，對此曾莞婷表示：「我在戲裡面有許多金句，那些金句也不太好背，然後我自己本身講話也是一個語速比較慢的人，所以也因為這樣子我就特別勤練劇本，一定要把劇本背得滾瓜爛熟。」