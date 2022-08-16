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全國首創　屏東發表首套越南語桌遊繪本

▲由新住民語文教學老師和國際家庭成員共同發想製作及參與設計的「桌遊繪本」。（圖／屏東縣政府）
▲由新住民語文教學老師和國際家庭成員共同發想製作及參與設計的「桌遊繪本」。（圖／屏東縣政府）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-16 12:28:57

屏東縣政府推出全台第一套，由新住民語文教學老師和國際家庭成員共同發想製作及參與設計的「桌遊繪本」，15日於縣府新聞媒體室舉行發表會，縣長潘孟安、立委周春米及新住民姊妹們一同開箱全國首套越南語桌遊繪本，並邀請大明國小新二代學生展現越南兒童歌謠學習成果。縣府表示，此套繪本與桌遊將於開學時發送至縣內有開設新住民語文越南語之學校作為教材，讓更多學生能夠對於越南有更多的認識，提高孩童競爭力。

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縣長潘孟安表示，新住民從「家庭教育」走到「學校教學」，在文化轉譯中，從「文化講師」進階成「教學設計師」，對新住民來說相當不簡單，此次發表會邀請有豐富的語文實戰經驗之新住民語文老師，研發設計「越南GOGOGO」桌遊，透過遊戲與生活化的情境設計，學習越南人文地景和食衣住行育樂的字彙和語句，桌遊繪本不但可以學習越南母語，也讓各個不同族群可以相互認識並了解文化特質。

▲15日記者會當天，縣長和新二代同樂。（圖／屏東縣政府提供）
▲15日記者會當天，縣長和新二代同樂。（圖／屏東縣政府提供）
潘縣長指出，近年縣府團隊積極與NGO團體合作，合力照顧飄揚過海的姊妹們，並推動落實母語教學，期望讓幼兒從小扎根，傳承其語言及文化。三年多來共培養200位的新住民母語教師，進入校園成為12年國教課綱的補充課程。其中，特別感謝議會支持，讓縣府運用縣款編撰第一套越南語桌遊，不只作為孩童課程的素材，更讓學生學習意願更高，也感謝全縣59所國中小學師長，對於越南語的推動不留餘力，期盼在多元族群的文化裡，孩子能多一份競爭力。

縣府表示，十二年國教課綱增加新住民語文課程，列為小學必選課程，目前屏東縣政府辦理新住民課程為非六都第一名，以修習新住民語學生以越南語最多，佔將近六成。縣府期盼在尊重多元族群及基礎課綱教學之餘，透過越南語桌遊及繪本作為多元文化教學教材，激發學習動機，讓孩子學會尊重、包容和接納不同文化。他說，若有學校願意開課，縣府都會媒合當地母語老師進入校園，讓孩子進行多元的學習。

教育處表示，學校開辦越南語課程這三年來，不斷和屏東縣內新住民老師們討論設計，終於出版自己文化和語言的桌遊。本次出席的貴賓，除了本縣東南亞母語老師教師群，還有一位是日本國際家庭成員似顏繪藝術家辛克甄老師共同參與繪製圖卡，畫風栩栩如生的呈現出越南的人文地產景色，是南台灣未來的新瑞藝術家。

教育處說，新住民姊妹透過參加教學的培訓，進入校園授課成為新住民語文授課老師，更能積極參與公共事務，分享來自各母國的多元文化，共同成就在地的精彩，讓屏東不只是故鄉，更是品牌與力量的展現。

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