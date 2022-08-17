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中秋好禮新提案！嚴選25家綠色商店　王道銀行給高額回饋

▲「生命之樹．中秋聯名禮盒」，內含友善在地食材手工餅乾、構樹穀香茶等特色商品，且禮盒為花蓮善牧中心弱勢藝術少年的繪畫創作《生命之樹820》。（圖／樂芽官網）
▲「生命之樹．中秋聯名禮盒」，內含友善在地食材手工餅乾、構樹穀香茶等特色商品，且禮盒為花蓮善牧中心弱勢藝術少年的繪畫創作《生命之樹820》。（圖／樂芽官網）

生活中心/綜合報導

2022-08-17 11:00:00

中秋節即將到來，各大百貨、飯店業者卯足全力推出各式精美禮盒和優惠，吸引消費者上門，但你是否想過，在選購伴手禮時，也能透過一己之力，為環境及社會做出一點改變？今年，可以嘗試選擇生產過程中對環境和社會友善的台灣在地社會企業品牌，讓你的中秋禮品不僅送得好，更對環境及社會做出改變！

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以下介紹幾家台灣在地的社會企業好產品，此外，使用王道銀行「低碳生活卡」線上購買這些品牌的產品，除了可享9折、95折或是滿額贈等專屬折扣碼優惠，王道銀行還會再加碼提供額外4.22%現金回饋，加計王道銀行簽帳金融卡既有不限通路刷卡一般消費現金回饋1%無上限，最高可享達85折優惠喔！

「樂芽」

樂芽致力於使用優質食材製作烘焙產品，並協助身心障礙者就業及創業，打造公益正循環；今年中秋節限時推出「生命之樹．中秋聯名禮盒」，內含友善在地食材手工餅乾、構樹穀香茶等特色商品，且禮盒為花蓮善牧中心弱勢藝術少年的繪畫創作《生命之樹820》，部分收益將提撥支持少年購買畫材與生活用品。

果嶼選用台灣產地果物，集結整座島嶼的美好滋味化為贈禮的最好祝福！（圖／果嶼官網）
果嶼選用台灣產地果物，集結整座島嶼的美好滋味化為贈禮的最好祝福！（圖／果嶼官網）
「果嶼」

果嶼選用台灣產地果物，搭配花草、黑糖佐味，於中秋推出團圓滿足摯禮組合，包含熱銷冠軍「果風糖磚」、超高回購率「島嶼果乾水」，讓你將整座島嶼的美好滋味、農民辛苦栽種的歪果都化為贈禮的最好祝福！

▲2021社會企業透過與高雄原民梅農保價契作，持續朝「共好、永續」的目標邁進。（圖／2021社會企業官網）
▲2021社會企業透過與高雄原民梅農保價契作，持續朝「共好、永續」的目標邁進。（圖／2021社會企業官網）
「2021社會企業」

2021社會企業透過與高雄原民梅農保價契作、無息貸款、產製輔導， 一同堅持以天然方式栽種無毒梅，達到「共好、永續」的目標；今年共推出九款特色中秋禮盒，方方面面打造綠色潮流送禮新選擇！

除了上面這幾家社會企業，包括茶籽堂、鮮乳坊、綠藤生機、艾瑪絲等25間社會企業與B型企業，都是王道銀行「低碳生活卡」合作綠色商店，只要持王道銀行低碳生活卡到這些店家消費，就可以享有專屬折扣碼以及現金回饋等多重優惠，買了友善產品，對收禮的人好，對環境和社會好，還能對自己的荷包好，一舉多得！

▲王道銀行運用金融中介力量，串聯綠色店家倡導意識消費。（圖／品牌提供）
▲王道銀行運用金融中介力量，串聯綠色店家倡導意識消費。（圖／品牌提供）
另外，為了促使減碳觀念以及意識消費，王道銀行更是台灣第一家以碳排放量決定現金回饋的銀行，「低碳生活卡」卡友在O-Bank App免費開啟「消費碳排放明細」功能之後，只要當月有一筆一般刷卡消費，並且當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就可自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%，減碳有成，現金回饋就越高！

▲王道銀行以創新金融服務，邀請消費者瞭解各項產品與服務產生的碳排放量，逐步培養綠色消費意識。（圖／品牌提供）
▲王道銀行以創新金融服務，邀請消費者瞭解各項產品與服務產生的碳排放量，逐步培養綠色消費意識。（圖／品牌提供）
近年來台灣政府不斷祭出針對企業及個人的減碳及減塑政策，像是王道銀行就運用金融中介力量，串聯綠色店家倡導意識消費，更以創新金融服務，邀請消費者瞭解各項產品與服務產生的碳排放量，逐步培養綠色消費意識；而一般民眾除了能在日常生活中，開始留意自己的消費碳排放量之外，更可以支持有助於地球永續的商品，一起落實低碳生活，今年中秋節，不妨就選擇一份對環境及社會更友善的禮品吧！



王道銀行低碳生活卡：https://www.o-bank.com/web/Event/lowcarboncard/index.html

王道銀行消費碳排放明細：https://www.o-bank.com/web/Event/carboncalculator/index.html

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