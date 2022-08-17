中秋好禮新提案！嚴選25家綠色商店　王道銀行給高額回饋

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「樂芽」
樂芽致力於使用優質食材製作烘焙產品，並協助身心障礙者就業及創業，打造公益正循環；今年中秋節限時推出「生命之樹．中秋聯名禮盒」，內含友善在地食材手工餅乾、構樹穀香茶等特色商品，且禮盒為花蓮善牧中心弱勢藝術少年的繪畫創作《生命之樹820》，部分收益將提撥支持少年購買畫材與生活用品。
「果嶼」
果嶼選用台灣產地果物，搭配花草、黑糖佐味，於中秋推出團圓滿足摯禮組合，包含熱銷冠軍「果風糖磚」、超高回購率「島嶼果乾水」，讓你將整座島嶼的美好滋味、農民辛苦栽種的歪果都化為贈禮的最好祝福！
「2021社會企業」
2021社會企業透過與高雄原民梅農保價契作、無息貸款、產製輔導， 一同堅持以天然方式栽種無毒梅，達到「共好、永續」的目標；今年共推出九款特色中秋禮盒，方方面面打造綠色潮流送禮新選擇！
除了上面這幾家社會企業，包括茶籽堂、鮮乳坊、綠藤生機、艾瑪絲等25間社會企業與B型企業，都是王道銀行「低碳生活卡」合作綠色商店，只要持王道銀行低碳生活卡到這些店家消費，就可以享有專屬折扣碼以及現金回饋等多重優惠，買了友善產品，對收禮的人好，對環境和社會好，還能對自己的荷包好，一舉多得！
另外，為了促使減碳觀念以及意識消費，王道銀行更是台灣第一家以碳排放量決定現金回饋的銀行，「低碳生活卡」卡友在O-Bank App免費開啟「消費碳排放明細」功能之後，只要當月有一筆一般刷卡消費，並且當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就可自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%，減碳有成，現金回饋就越高！
近年來台灣政府不斷祭出針對企業及個人的減碳及減塑政策，像是王道銀行就運用金融中介力量，串聯綠色店家倡導意識消費，更以創新金融服務，邀請消費者瞭解各項產品與服務產生的碳排放量，逐步培養綠色消費意識；而一般民眾除了能在日常生活中，開始留意自己的消費碳排放量之外，更可以支持有助於地球永續的商品，一起落實低碳生活，今年中秋節，不妨就選擇一份對環境及社會更友善的禮品吧！
王道銀行低碳生活卡：https://www.o-bank.com/web/Event/lowcarboncard/index.html
王道銀行消費碳排放明細：https://www.o-bank.com/web/Event/carboncalculator/index.html