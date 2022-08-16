養生館暗藏性交易密室！短裙妹偕毒品通緝犯男友一起被逮
台南市一家養生館，以合法掩護非法，設有暗門和密室，讓小姐在內偷偷提供性交易服務。永康警分局13號晚間執行青春專案暨擴大臨檢勤務，前往養生館臨檢當場查獲嫖客，身穿黑色短裙小洋裝的服務小姐躲進密室也被警方揪出，意外的是短裙妹的男友也一起躲在密室內，一查發現竟是逃逸移工兼毒品通緝犯，兩人連同業者一起遭到移送。
據了解，這家養生館與隔壁打通，表面上正當營業，但卻在暗地裡提供非法性交易服務。員警上門臨檢時，發現暗門後藏有貓膩，進去一看果然找到一位嫖客，但卻沒發現小姐的人影。
警方繼續找尋，後來在隔壁房間內發現還藏有一間密室，打開密室果然看到范姓女服務生，意外的是范女的越南籍潘姓男友也在密室之中，而且潘男是位逃逸移工，還因毒品案遭到通緝。
警方表示，業者以1200元價格提供非法性服務，再與小姐以400元、800元的比例拆帳。范女與業者劉男都依妨害風化罪嫌送辦，潘男也遭解送歸案。警方呼籲，將持續積極取締不法色情行業，民眾切勿心存僥倖，以身試法。（編輯：倪浩軒）
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