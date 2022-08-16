「龍門客棧餃子館」創辦人姜志民過世 開業54年寫下傳奇
號稱台北市十大水餃店之一的「龍門客棧餃子館」創辦人姜志民，週日（8/14）因多重器官衰竭過世，享耆壽97歲，粉絲專頁特別貼出公告公休2日請客人見諒，老客人還特別去留言請店家節哀。開業54年的龍門客棧餃子館，除了水餃有名以外，各式滷味更是一絕，早年經濟不富裕的年代，姜志民堅持提供平價的家鄉水餃、小吃，讓附近台大醫學院、社科院學生能安心填飽肚子，後來不少人都成為政要或名人，兩任前總統陳水扁與馬英九都曾光顧。
根據「北平龍門客棧餃子館」粉絲專頁記載，姜志民年輕時隨著政府部隊來台，退伍後最早在現在台北市青少年育樂中心（Y17）附近的傳統市場裡擺攤賣水餃，最初只想貼補家用，因此才在每天傍晚搭起棚子、擺好桌椅做生意，一路賣到深夜，而中午不營業的傳統也維持到現在。那時候得走進一個鐘樓城門下才能抵達，有點像是拍武俠電影「相約城門下，不見不散」的感覺。《自由時報》報導，正巧電影《龍門客棧》紅透半邊天，有台大學生酒後起哄叫起「龍門客棧」才誕生店名，已故的考試院前院長孔德成因為常去光顧，加上又是姜志民的老鄉，還特別題字「北平龍門客棧餃子館」，至今還掛在店內。
後來搬到現址台北市林森南路61巷的日式老房子，也在大安區瑞安街開了分店。內部裝潢維持傳統設計，很有老派眷村風格，後來也在大安區瑞安街開了分店，但人氣還是相當高，網路上美食評論相當高，Google評價則有3.8顆星。北平龍門客棧餃子館除了水餃出名，入選過台北市十大水餃店以外，各式滷味更是讓老饕難忘，還有客人戲稱是「被水餃耽誤的滷味店」，很多老客人甚至會特地跑來打包滷味回家。如今創辦人姜志民過世，讓不少老客人相當難過與惋惜。