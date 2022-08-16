中小型股逆勢點火！台股狹幅震盪　終場小漲3點

美股15日道瓊工業指數上漲151.39點，漲幅0.45%，收在33912.44點；標普500指數上漲16.99點，漲幅0.40%，收在4297.14點；那斯達克指數上漲80.87點，漲幅0.62%，收在13128.05；費城半導體指數上漲9.49，漲幅0.31%，收在3077.33點。
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台北股市今日狹幅震盪，終場由黑翻紅上漲3點，收在15420點，漲幅0.02%，成交金額僅2083.97億元。權值股台積電終場上漲2元，收在525元，漲幅0.38%，其餘權值電子股偏弱勢，世界先進下跌2.56%，聯電下跌1.03%，力積電下跌0.42%，聯發科守平盤。相較大型權值股表現，中小型股逆勢點火撐大盤，普誠漲逾4%，台半漲逾3%，波若威、元太漲逾2%，創惟漲約1%內。
四川限電放高溫假，台廠反而利多上漲，像是面板族群的友達漲近4%，彩晶、群創漲逾2%，以及矽晶圓題材的昇陽半導體漲逾3%，環球晶、辛耘漲逾2%，中美晶、中砂、合晶漲逾1%；鴻海富士康廠成都廠區雖停產6天，但股價影響不大，終場小跌0.89%。
ABF載板、矽智財下跌量縮，ABF載板三雄的景碩、南電跌逾1%，欣興跌約1%內，矽智財的M31下跌約3%，金麗科、力旺、智原跌約1至2%；貨櫃三雄跌幅1.5至2.4%，長榮，萬海跌破百元，陽明則搶先跌破月線。
今日盤面焦點為車電儲能類股強勢，為升漲逾5%，華城漲逾4%，強茂、聯傑漲逾3%，高力漲逾2%；生技股表現搶眼，益得、寶齡富錦、佰研、明達醫、美時等多檔漲停，北極星藥業、保瑞藥業、泰福、合世、祺驊等大漲4至9%。