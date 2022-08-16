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特企／百萬Youtuber集結推薦　「沉默呼聲」永不低頭！

▲「沉默呼聲」好評上映，百萬youtuber強烈推薦。（圖／品牌提供）
▲「沉默呼聲」好評上映，百萬youtuber強烈推薦。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-16 14:32:37

「真實」是影片很重要的基因，它改編自真人真事，有著不能說的秘密。而「沉默呼聲」不僅帶有真實，更是一部衝破桎梏，不願被「消音」的真實感人電影，將獻給「曾經、現在、未來勇敢守護信念的人」。

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該片兩個重要場景為「白色恐怖紀念園區」、「法務部廉政研習中心」，都是戒嚴時期關押過政治犯思想犯的地方。導演李雲翔說：「台灣人憑藉勇氣和犧牲，為自己爭取到了自由民主，這些見證了昔日創傷的遺跡，好像是在提醒我們，勿忘歷史、珍惜民主、捍衛人權。」拍攝過程歷經艱辛，有些場地的單位聽說要拍「反共」題材的電影都婉拒了；電影洽談上映事宜，有些發行商也委婉拒接；影片宣傳時也碰到部分媒體的拒絕，讓人驚訝於紅色勢力的滲透及自我審查已遠超過人們的想像。

台灣資深演員王自強飾演的就是片中的共產黨高幹，他誠實表達內心的感受：「這部片子在台灣要找演員不太好找，很多人考量可能拍了之後被中共官方標記。我無所謂，我有本事讓人家關注到我，然後把我MARK起來，我覺得我也了不起了！」男主角吳沂庭也說：「一開始要接演這部電影時，內心是有掙扎過的，我後來想，這其實是一件非常有意義的事，你可以把已被埋沒的事，甚至是沒有人敢講的話勇敢大聲說出來，我想成為那樣的人。」

在民主自由的台灣裡，這一切事情的發生，讓人憂心台灣人對於真相、對於中共的本質，有著很大的認知差距，今天面對中共不斷的文攻武嚇，「沉默呼聲」也許正好可以補足這個可怕的落差，讓更多的王自強、吳沂庭勇敢的站出來。

集體沉默其實是另一種集體霸凌。愛因斯坦說過：這個世界不會被那些作惡多端的人毀滅，而是被冷眼旁觀、選擇保持沈默的人。雖然玩命關頭9的男主角向中國低頭、蘋果公司將中國用戶個資存進國營的資料中心，但是，一向被視為親中的媒體CNN以「外資正在拋棄中國，俄國戰爭是最後一根稻草」為題，報導外資正加速離開大陸市場。

單一的行動或許沒有意義，但你還是非做不可。這不是為了改變世界，而是為了讓你成為不會被世界改變的那個人。百萬Youtuber 波特王、八炯挺自由強力推薦，大家一起和全球連線，擠爆電影院，我們是不是相當程度的告訴中共，台灣人永不低頭！

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