黃巧綸衰捲柬埔寨風暴！AV導演曝內幕：她拿零用錢就贏了
柬埔寨詐騙案件頻傳，已成台灣熱門話題，外型甜美的「國光女神」黃巧綸，卻被人發現曾在IG限動找人去柬埔寨工作，質疑她是否也是詐騙幫兇，遠在英國倫敦度假的她，昨（15）日正式否認謠言，表示是幫姊姊徵人，結果還被嫌薪水太低。閱美女無數的AV導演圤智雨，則在臉書透露黃巧綸的家世背景很好，「零用錢就屌打我們的薪水了」，真的不用懷疑她，「她過很好是因為懂投胎」。
圤智雨表示，曾在黃巧綸唸銘傳大學時合作，簽約半年就解約，沒有鬧翻，「她那時都稱呼我爸爸」。他曝光女方家裡就是有錢人，沒錢就可以跟家人拿，「合作時大概三分之二的時間都在出國玩，工作態度正常，但因為這個圈子沒企圖心是起不來的，剛好她就是太好命到不需要有企圖心的那種」。
據傳黃巧綸是政治世家，圤智雨說，她的朋友非富則貴，所以不用懷疑她，因爲她過很好是因爲懂投胎，不過她交男友的眼光很特別，當時她的選擇是越胖越愛，實在是跌破大家眼鏡。
黃巧綸之前曾在IG發限動找人去柬埔寨工作，包吃包住，底薪6.5萬元台幣，條件是英文好、要有上進心。這篇徵人文引起懷疑，黃巧綸昨澄清是幫一個住在金邊開貿易公司的姊姊找人，對方不是台灣人，要找35歲女生，是因為想要找比自己年輕的員工，比較好交代事情。而她去年PO出限動消息後，曾有3個女生應徵，但後來對方都覺得薪水太少，不合期望，姊姊已另尋覓到合適對象。