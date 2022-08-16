器官網站驚見賣小孩！狠心媽「面交收錢」　下秒慘遭警逮

世界上居然有如此狠心的媽媽！俄羅斯一名36歲的婦人，在多個器官販運黑市網站投放廣告，內容竟是要「賣小孩」！並打算以台幣近15萬元的價格賣出，消息一出，果真有「買家」上門，她也沒有過問買方身份，就帶著男童前往購物中心「面交」，所幸錢一到手後，婦人便立刻被偽裝成買家的警方逮捕。





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綜合《太陽報》、《chistovik》等外媒報導，俄羅斯警方在最近的一次臥底誘捕行動中，逮補了36歲的女嫌艾瑪托娃（Nargiza Aitmatova）。警方表示，她自7月起，就頻繁使用網路社群媒體，也是在那時候就開始，搜尋一些可疑的兒童收養機構、販運器官集團等相關組織，並在多個黑市網站投放廣告，打算賣出一名男童。





令人錯愕的是，該名小孩居然是她的親生兒子！艾瑪托娃（Nargiza Aitmatova）在網站上寫道：想把兒子賣給任何人，只要願意支付30萬盧布；而且出於道德，更強調自己是想為兒子找個好人家。反人口販運與奴役組織「Alernativa」與警方發現她所刊登的廣告後，便開始偽裝買家和她聊天，在交涉過程中，艾瑪托娃異常冷靜，甚至給「買家」一次機會與兒子聊天。





最終，由女警假扮的買家，和艾瑪托娃相約在購物中心「面交」，她也沒多問買家身份，就把兒子所有的身份文件一並交出。知情人士透露，她曾被多次問到是否知道自己在做什麼、是否知道以後再也見不到兒子？艾瑪托娃則表示「她什麼都明白。」接著艾瑪托娃把錢收進口袋，對兒子謊稱爸爸等下就會來接他回家，最後哭著親吻擁抱孩子後，就讓兒子牽著「阿姨」的手離去。





此時，埋伏已久的警察當場逮補艾瑪托娃，隨後將男童安置於兒福機構。艾瑪托娃向警方供稱，自己和現任丈夫關係不良，會想要賣掉小孩是為了還清所有債務。而根據相關報導補充，艾瑪托娃是吉爾吉斯移民，她還有另外兩名子女、目前仍和爸爸住一起。（編輯：蔡宥嫻）



