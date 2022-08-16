劉書宏情傷躁鬱症上身　奪命連環叩被「這群人」嫌煩

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劉書宏失戀有歌單，推薦鄭亞聽A-Lin的《摯友》，自認：「整個歌詞我都很喜歡。」問他有沒有哭過？他說哭是拍戲太辛苦，「哭是覺得很累，私下我滿負面的。」還自嘲有點躁鬱症上身，戲裡他演特搜隊警官，台詞「帶走、放人、抓起來」都用暴吼的。什麼時候想找伴？劉書宏說：「分手1年半了，一定會想起過往，但是現在重心擺在工作，不想談感情。」
《台灣X檔案》改編自真人真事的社會案件，加入懸疑、靈異等元素，預計9月上檔。楊雅筑時常拍到連怎麼受傷都不知道，有一次她收工後覺得腳板痛，以為是肌肉拉傷，檢查之後才發現是骨裂。另一次是鼻子很痛，事後回想才記起拍戲時被對方一拳從鼻子打下去。王上菲算是成員中最愛打、也最耐打的一位，有一場戲她使出剪刀腳，不料頭整個撞到地板，當下覺得暈眩，卻還是堅持把戲拍完，後來頭昏想吐，發現是輕微腦震盪，休養1個禮拜。
羅平飾演黑幫大哥，他特地看了許多國內外戲劇做足功課，劇中不少耍狠戲，讓他演得非常過癮，記者會上他也還示範對著劉書宏開嗆，兩人面對面對視3秒，眾人一看卻打趣要他們「親下去」，明明是正邪對立，卻演到像曖昧CP。鄭亞飾演酒店經理，渾身女人味都被激發出來，她當場施展媚技挑逗羅平，一邊摸著羅平的胸肌一邊放電，養眼畫面讓閃光燈閃不停。