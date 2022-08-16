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劉書宏情傷躁鬱症上身　奪命連環叩被「這群人」嫌煩

▲劉書宏（左）拍戲經歷情傷，常約楊雅筑等劇組朋友吃飯。（圖／中視）
▲劉書宏（左）拍戲經歷情傷，常約楊雅筑等劇組朋友吃飯。（圖／中視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-16 15:17:072022-08-16 16:32:18

劉書宏今（15）日出席中視、中天《台灣X檔案》上檔記者會，與「這群人」茵聲分手1年半，劉書宏拍攝期間陷情傷，常常奪命連環叩同劇演員張瀚元、朱宇謀，最高紀錄連打8通未接來電，因為彰化、台北兩地出外景，劉書宏一個人開車更憂鬱，「晚上一個人開車下去天又暗，覺得好孤單，拍戲以來都是自己一個人，有時候收工希望身邊有朋友陪伴。」

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▲鄭亞（右）挑逗羅平畫面超養眼。（圖／中視）
▲鄭亞（右）挑逗羅平畫面超養眼。（圖／中視）
朱宇謀爆料劉書宏是標準巨蟹座，個性體貼卻有點嘮叨，關心人常常半小時起跳，王上菲也透露拍攝期經歷分手，劉書宏在車上陪她聊2個小時，確診居家隔離7天，劉書宏天天打電話問候，根本是「窒息的愛」，劉書宏默認這點曾被前女友茵聲的團員抱怨，「這群人」也嫌過：「劉書宏真的很煩，一直打電話來幹嘛？」

劉書宏失戀有歌單，推薦鄭亞聽A-Lin的《摯友》，自認：「整個歌詞我都很喜歡。」問他有沒有哭過？他說哭是拍戲太辛苦，「哭是覺得很累，私下我滿負面的。」還自嘲有點躁鬱症上身，戲裡他演特搜隊警官，台詞「帶走、放人、抓起來」都用暴吼的。什麼時候想找伴？劉書宏說：「分手1年半了，一定會想起過往，但是現在重心擺在工作，不想談感情。」

▲左起羅平、鄭亞、劉書宏、楊雅筑、林芷芸、王上菲、張瀚元、朱宇謀主演的《台灣X檔案》加入懸疑、靈異等元素。（圖／中視）
▲左起羅平、鄭亞、劉書宏、楊雅筑、林芷芸、王上菲、張瀚元、朱宇謀主演的《台灣X檔案》加入懸疑、靈異等元素。（圖／中視）
《台灣X檔案》改編自真人真事的社會案件，加入懸疑、靈異等元素，預計9月上檔。楊雅筑時常拍到連怎麼受傷都不知道，有一次她收工後覺得腳板痛，以為是肌肉拉傷，檢查之後才發現是骨裂。另一次是鼻子很痛，事後回想才記起拍戲時被對方一拳從鼻子打下去。王上菲算是成員中最愛打、也最耐打的一位，有一場戲她使出剪刀腳，不料頭整個撞到地板，當下覺得暈眩，卻還是堅持把戲拍完，後來頭昏想吐，發現是輕微腦震盪，休養1個禮拜。

羅平飾演黑幫大哥，他特地看了許多國內外戲劇做足功課，劇中不少耍狠戲，讓他演得非常過癮，記者會上他也還示範對著劉書宏開嗆，兩人面對面對視3秒，眾人一看卻打趣要他們「親下去」，明明是正邪對立，卻演到像曖昧CP。鄭亞飾演酒店經理，渾身女人味都被激發出來，她當場施展媚技挑逗羅平，一邊摸著羅平的胸肌一邊放電，養眼畫面讓閃光燈閃不停。

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