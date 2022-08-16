外站機組員管制世界嚴！機師工會：僅中國、台灣限制重重
國際疫情逐漸趨緩，不少國家亦開放跨境旅遊，不過我國機組員在外站停留管制仍嚴，依現況指揮中心規定還是必須待在房內且使用一次性房卡管制，完全不得出房門半步。機師工會今（16）日發函疫情指揮中心請命，並指出，只有我國與中國仍維持限制人身自由之外站防檢疫制度，隨著疫情流感化，應跟進討論放寬機組員外站檢疫措施。
機師工會指出，國內航空公司機組員於國外機場外站停留隔夜期間，依據指揮中心、民航局所制定的防疫規範，一旦入住航空公司所安排之旅館後，至今仍以一次性房卡之管制，使其無法於停留期間離開下榻旅館房門，處於無異於隔離檢疫的狀態。至出勤執行―趟任務，才能離開房門。如此最嚴厲的防疫政策，維持至今已將近兩年時間，造成國航機組員於外站停留期間最短一晚，最常三至四日，均困於房間內，完全無法步出房門，如此對前艙機組員、機師所造成的影響最為嚴重。
機師工會公布內部調查指出，目前99%上國際各主要國家之航空公司，針對機組員早已並上述在外站最高程度限制機組員人身自由之防疫措施，事實上，全世界航空公司，至僅存中國大陸與台灣政府，仍維持此一限制人身自由之外站防檢疫制度，同時，機師工會8日起，針對會員進行是否確診之問卷調查，迄今回收近500前機組員填答，確診比例約27%，其中境內確診者估了近四分之三，而境外確診者僅約九分之一，顯見目前確診之前艙機組員極高比例來自境內而非境外。
隨國內疫情常態化與流感化發展，以及由國外入境之旅客各項邊境管制制度均已逐步放寬中，機師工會建請指揮中心以及民航局等主管機關，近期針對國航機組員外站停留隔夜之相關防檢疫措施與管制，應儘速討論進一步放寬的可能性與相對應配套措施。