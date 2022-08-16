複雜衛教知識變可愛動畫 「產前衛教地圖」讓孕婦更安心

以捷運站、人氣商品為發想，奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」，透過可愛動畫及溫暖色調，以淺顯易懂的方式讓產婦對衛教知識不再覺得艱澀，也緩解了孕期的緊張不安。

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奇美醫學中心護理部產房小組長李柏靜表示，為降低繁複的衛教過程及提升孕婦的產前衛教資訊，護理部產房結合婦產部團隊，率先共同研發「產前衛教地圖」，以簡單、圖示及影像化模式，強化孕婦產前健康照護。「產前衛教地圖」透過三原色來代表懷孕的三個孕期，就像捷運站以顏色區分行駛路線，藍色代表第一孕期 (17 週前 ) 、黃色為第二孕期 (17 至 28 週 ) 、紅色為第三孕期 (28 至生產前 ) ，隨著接近生產走入的紅色路線，也有警訊的意味。另外，在特定項目旁出現的▲圖示，也意味著這些項目是需要進行醫療決策 (SDM) 。

▲奇美醫學中心率先研發「產前衛教地圖」，用心照護母嬰健康（圖／記者林怡孜攝，2022,08,16）

已懷孕 23 周的 28 歲蘇小姐為初產婦，她表示衛教地圖色彩鮮豔，感覺像尋寶圖一樣，跟著衛教地圖走，可以學習依各孕期的衛教新知。衛教地圖的動畫內容簡單，容易理解，並且可以一直重複觀看衛教資訊，了解相關檢查醫療決策，就算家人沒有時間陪同產檢，自己也可以回家後與家人再看一次內容，若有疑問，下次回診時與醫師或產前衛教師討論，再做決策。』

李柏靜表示，孕婦孕期約 7 至 8 週至產前衛教室時，衛教師會給予「產前衛教地圖」教導孕婦使用智慧型手機掃 QR Code 進入第一孕期 ( 為藍色路線 ) ，讓孕婦提前進行知能測試，了解第一孕期的衛教以及相關檢查內容；下次孕期 ( 約 17 週 ) 產檢時與醫師討論檢查項目及疑問，並完成認知測試。運用翻轉教學技巧於臨床，經過簡化、整合的產前衛教地圖衛教，相關知能測試結果大幅提升，衛教平均時間由之前的 27 分 34 秒下降至 11 分 52 秒，產前衛教師能有更多時間關注孕婦的個別性需求，不僅增加孕婦與產前衛教師、主治醫師的互動時間，更能有效促進護病關係，追蹤孕婦產前衛教整體滿意度高達 100% 。