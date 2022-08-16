寵物醫療收費不一　議員：成立稽核單位

貓狗寵物的診療與用藥收費標準不一，常引起醫療院所與狗爸爸狗媽媽間的消費糾紛，台中市議員張耀中今(16)日質詢建議市府應成立一個公正的稽核單位，讓收費更透明公開，並且嚇阻不良醫療所坐地起價的不法行為。

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農業局長蔡精強表示，確有成立這個稽核單位的必要，有助於讓寵物醫療所的收費更合理。







議員張耀中、謝志忠、王立任在聯合質詢時說，醫療所與狗爸爸狗媽媽的糾紛常常見諸媒體，例如一個寵物的開刀可以要價20萬元，被質疑要價太高時，醫療所竟然可以臉不紅氣不喘地說「在別的地方可能要30萬元」，根據他自己實際訪查，一條同樣的藥膏差價可以達3倍之多，同一個病的夜間門診，不同醫療所的費用差價也達數百元。

張耀中說，台中市獸醫師公會有公佈「開業醫院小動物診療費用標準表」，根據獸醫師法規定，動物醫院收費不得超過收費標準，違反者可向動保處檢舉，查証屬實可處9000元以下罰鍰，但是法條中的「檢舉」程序，常因狗爸爸狗媽媽不清楚合理費用為何而不敢隨意檢舉，而9000元以下的罰鍰對醫療所也根本不痛不癢。

張耀中強調，狗爸爸狗媽媽很多都是領固定薪水的年輕上班族，因為愛心、善良而收養毛小孩，這樣不公開透明的收費方式，「難道是在懲罰善良嗎？」





