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Android 13正式版發布！Pixel 4之後9款機型手機可先更新

▲Android 13正式版系統15日發布，Google Pixel 4之後的9款機型手機可搶先更新。（圖／翻攝官網）
▲Android 13正式版系統15日發布，Google Pixel 4之後的9款機型手機可搶先更新。（圖／翻攝官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-16 15:24:41

Android 13系統15日正式釋出，Google Pixel 4之後機型手機可搶先更新，包括Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 4a、Pixel 4a (5G)、Pixel 5、Pixel 5a、Pixel 6、Pixel6 Pro、Pixel 6a等9款，使用者可以到「設定＞系統＞系統更新」去確認檢查，不過要提醒的是，Pixel 6以上機型如果升級Android 13系統後，就無法再降回原本的Android 12，用戶下手前最好考慮清楚。其他Android手機品牌例如三星、華碩、Nokia、Sony、OPPO、小米等，得等到今年稍晚後才會陸續推出更新。

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相較於過去兩年，今年Android 13推出時機點比較早，新功能強調手機、平板、電腦的跨裝置應用更完善，舉例來說，Android 13可以在電腦傳送手機簡訊，或是直接複製貼上圖片文字。另外一個明顯改變是視覺變化。 而Android 13系統中的App需要取得使用者的同意才能發送通知，而非下載後就直接預設發送，以確保用戶只收到需要的通知提醒。

另一方面，Android 13手機相片庫未來可以選擇特定照片共享給他人，不用讓App直接造訪手機裡所有照片媒體檔案，隱私性提升不少。除此之外也提供每款App設定語言的功能，讓手機系統能保持在同一種語言。

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