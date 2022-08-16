台7線維修工人失蹤！警消徹夜搜山找嘸人 清晨離奇現身
桃園市一名林姓工人，15日上午在台7線邊坡進行維修工程，但卻突然失蹤，消防局獲報後，立即指派巴陵分隊組成搜救小組會同警方共15人上山搜救，由於一整晚無所獲，遂在今（16）日一早準備上山，並加派第四搜救分隊、特搜大隊犬隊人員上山協尋，沒想到卻發現失蹤的林姓工人已回到宿舍，且身體未有不適，結束驚魂的搜救任務，但詳細狀況，還有待警方後續釐清。
據了解，52歲的林姓工人，是在昨日上午9時許，在桃園市復興區高義禮台7線巴陵段進行維修邊坡工程，但他在途中突然失蹤，手機也關機無法聯繫上，經查電信公司，發現電話話最後基地台標注位於復興區高義里796地號。
桃園市消防局在傍晚獲報後，便指派巴陵分隊組成搜救小組，會同大溪警方上山搜救，但經徹夜搜山後仍一無所獲，便安排在今晨近8時，增加特搜人員上山救援，沒想到卻在經過維修工程人員宿舍時，發現失蹤的林姓工人隨身物品已在宿舍，接著見他從宿舍中走出，讓搜救人員一頭霧水，經救護人員檢查後，也未發現林男有受傷或需就醫的狀況，因此結束救援任務。
針對林姓工人失蹤案件，警方正進行訊問了解，並釐清整起事件的發生經過和原因。（編輯：林莞茜）