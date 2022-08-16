用紅利點數就能出國　華航新增第三方電子支付

中華航空宣布，即（16）日起提供 LINE Pay 支付服務，不管是購買機票，還是在 eMall 送貨到府網站購物，都可以透過華航手機 APP、華航電腦版或手機版網站，選擇 LINE Pay 付款，還可以 LINE POINTS 折抵機票票款或商品費用，支付方式更為多元便捷。
台灣使用行動支付的人越來越多，LINE Pay 用戶已突破千萬戶，華航表示，因應趨勢持續新增行動支付選項，台灣出發航線及 eMall 購物現在也可使用 LINE Pay 付款，旅客完成綁定任一台灣發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡或一卡通MONEY帳戶，未來直接連結LINE Pay即可完成付款，不需要再拿出信用卡鍵入相關資訊。支付服務可使用範圍包括台灣出發航線的機票購買、改票費用、預選座位及預購超額託運行李的付費等，連上航空公司電商血拼也適用，不但使用便利，行動購物機制也更安全。
華航提供旅客多元支付選擇，除了 VISA、 Master Card、JCB 等信用卡外，也提供第三方電子支付平台服務，例如台灣、日本、美國、加拿大、歐洲、紐澳、菲律賓、新加坡、香港等地出發的旅客，在華航網站及手機 APP 都可使用 PayPal 付費，中國大陸地區出發則提供銀聯支付、微信支付和支付寶的付款方式。
為迎接疫後旅遊復甦，華航表示，會持續精進服務，全航線免費託運行李額度改採計件制，開放豪華商務艙、商務艙及豪華經濟艙旅客上網預選餐點，並推出台灣出發豪華商務艙、商務艙網路獨享限定菜單，更推出全新的機上無線影音娛樂系統等數位體驗，打造個人專屬閱讀及視聽饗宴，將不斷提升軟體服務及硬體設施，致力提供旅客每趟完美舒適的旅程。