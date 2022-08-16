癡情男為情所困欲跳樓　悍警鬼門關前抓下來

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員警到達現場樓下時，觀察發現有一男子以雙腳朝外方式坐於8樓圍牆，該男子一直啼哭。唯現場為出租套房，所以無法上樓到達該男子所在處所。員警遂於樓下一邊安撫該輕生男子情緒，引導其回到安全處所，一邊聯繫大樓管理員詢問上樓方式。到達8樓後，發現大門門鎖損壞無法開啟，因情況急迫，遂立即爬窗進入該處所，一進入後就發現該輕生周男以雙腳朝外方式坐於圍牆試圖跳樓。
員警安撫周男情緒的同時，周男要求撥打電話並要員警協助轉交遺書一封，員警在其交付遺書時，趁其不備拉下周男帶往安全處所，避免憾事發生。經了解周男最近與女友分手，已多日未眠也未進食，種種因素才會有輕生念頭。
霧峰分局長李建興表示，民眾有問題不知如何處理時，第一時間也可向警方尋求諮詢或協助，為民服務不僅是警察的重要工作之一，更代表民眾對警察同仁的信任。除表揚搶救的同仁慰勉辛勞外，也希望家屬間能相互關懷，使用自殺此種極端的方式無法解決問題，僅徒留給家人無比遺憾及傷痛，請珍惜生命，自殺並無法解決所有事情，反而造成事後對自己家人、朋友的傷害。可撥打生命線協談專線：1995、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）、張老師專線：1980尋求協助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995