南部枸尾雞業者為醫護人員及染疫康復者打氣消費送鴕鳥肉

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有別於坊間土雞城將食材與枸尾草枝一起煮沸的方式，食紳枸尾雞店東沈育生承襲父親的秘訣，將枸尾草整支以大火煮開後，再以文火慢慢熬煮3小時，將枸尾草的甘甜好滋味融入高湯裡，要上桌前再將營養成分頗高的烏骨雞加入高湯裡，再次煮沸使高湯與雞肉結合，全程不加味精調味，確實做到讓食客口口都是驚艷及滿足。
沈育生表示，父親從大陸經商回台後，偶然間友人傳授他獨門秘技，自此開始經營枸尾雞專賣店30年的生涯。他也傳承了父親的手藝，7年前在台南北安路成立首家專賣店，遵循父親叮嚀的枸尾草選擇要領，特別嚴選南投山上以紅土種植的整支枸尾草，具有豐富的鐵質，再經過陽光的曝曬及烘乾，使水分完全蒸發後保存，在熬製高湯時也有許多步驟，多少水分及放幾支枸尾草都有講究。
沈育生說，新冠肺炎是影響上呼吸道的病毒，所以染疫康復後的保養格外重要，營養師也提醒對於有損傷的肺部，應該要多選擇一些維生素A及類胡蘿蔔素，如菠菜、胡蘿蔔、紅莧菜、紅辣椒、地瓜葉、南瓜等來補充。中醫師也提出建議，可以選擇唾手可得的藥膳如枸杞、枸尾草等來達到調整體質及養生的作用。雖然新冠疫情打亂了民眾的生計，但國人憑著堅忍不拔的精神勇敢度過。為鼓勵染疫康復的國人，更感謝不眠不休的抗疫的醫護人員，所以凡來店消費出示證明，只要點一鍋枸尾雞即贈鴕鳥肉一盤，以此犒賞堅強的國人。