南部枸尾雞業者為醫護人員及染疫康復者打氣消費送鴕鳥肉

台南食紳枸尾雞專賣店感謝全台辛苦的防疫人員 ，凡染疫康復者及抗疫的醫護人員，只要來店消費一鍋枸尾雞，通通招待鴕鳥肉一盤，鼓勵堅強的台灣人及感謝抗疫英雄守護台灣。

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有別於坊間土雞城將食材與枸尾草枝一起煮沸的方式，食紳枸尾雞店東沈育生承襲父親的秘訣，將枸尾草整支以大火煮開後，再以文火慢慢熬煮 3 小時，將枸尾草的甘甜好滋味融入高湯裡，要上桌前再將營養成分頗高的烏骨雞加入高湯裡，再次煮沸使高湯與雞肉結合，全程不加味精調味，確實做到讓食客口口都是驚艷及滿足。

沈育生表示，父親從大陸經商回台後，偶然間友人傳授他獨門秘技，自此開始經營枸尾雞專賣店 30 年的生涯。他也傳承了父親的手藝， 7 年前在台南北安路成立首家專賣店，遵循父親叮嚀的枸尾草選擇要領，特別嚴選南投山上以紅土種植的整支枸尾草，具有豐富的鐵質，再經過陽光的曝曬及烘乾，使水分完全蒸發後保存，在熬製高湯時也有許多步驟，多少水分及放幾支枸尾草都有講究。

▲枸尾雞湯甘甜的秘訣是採用紅土種植的枸尾草加上數種中藥材文火慢熬（圖／記者張振興攝，2022,08,16）