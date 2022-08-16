外送員違規不服取締遭上銬！暖警還幫送餐 客人開門傻眼
台中市豐原區中正路，昨（15）日晚上8點多，一位39歲蘇姓男外送員違規逆向騎車，被員警抓個正著攔下，不料蘇男不願配合取締，辱罵員警三字經還想騎車落跑，結果被警方當街壓制在地上銬，蘇男更因此嚎啕大哭。警方為了安撫蘇男，好心代替他送餐，點餐客人看到拿餐點上門的竟是警察也嚇了一跳，而蘇男則因妨礙公務罪被移送。
據了解，蘇姓外送員當時騎車行經中正路豐安醫院附近，在路口違規逆向被員警攔下，準備開出罰單。但蘇男卻不願挨罰，還跳針說警察不聽他解釋，接著辱罵員警三字經後落跑，結果被警察直接拉下機車，強力壓制在地上銬。
蘇男被拉下車後情緒激動，不肯配合，一度被警察拉在地上拖行，之後又嚎啕大哭，還大喊自己沒有犯罪。眼見蘇男情緒失控，明明只是違規開單卻在市區大街上鬧得所有路人側目，警察於是好心替蘇男將餐點送達客戶手上，藉此安撫蘇男情緒，也避免蘇男因無法完成送餐遭到扣點。
點餐客人開門看到是警察來送餐也嚇了一大跳，不知道發生什麼事，警方只解釋是出了些「技術性問題」，確認餐點無誤後就離去。警方表示，蘇男違規在先，又以不雅字眼辱警，訊後依妨礙公務罪嫌移送。（編輯：倪浩軒）