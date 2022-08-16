安海契悲慘身世曝光！曾被父性侵致染病 器捐遺愛人間
53歲美國女星安海契（Anne Heche）5日在洛杉磯駕車衝撞民宅，時速高達145公里，車子爆炸起火，安海契嚴重灼傷，經多日搶救宣判腦死，家屬決定拔管，安海契曾遭狼父性侵，一生與童年陰影對抗，死後遺愛人間，將器官捐贈給需要幫助的人。
安海契的父親是一名同性戀者，在教會擔任牧師，從安海契蹣跚學步到12歲這段時間，遭到父親性虐待，安海契童年就因父親性侵染上生殖器皰疹，童年又被父親強迫四肢著地，以「狗爬式」體位發生性關係，直到安海契13歲，父親死於愛滋病，安海契才擺脫父親染指，花了長達31年處理心理疾病。
家屬表示安海契被院方宣判腦死，必須依靠呼吸器維持生命徵象，「預料她無法存活」，而在幾番掙扎後，最終決定拔除安海契所有外部維生系統，並將依照她生前意願，確認是否有任何器官適合捐贈，遺愛人間。
※【NOWnews 今日新聞
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