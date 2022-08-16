佳娜招認祖雄床事合拍 13秒健身片瘋傳「全程在開車」
來自烏克蘭的23歲正妹網紅佳娜，昨（15）日無預警認愛馬來西亞籍的「同志天菜」、35歲男星祖雄，相差12歲的跨國情侶，從炮友變成情人，甜蜜交往了1年多，感情穩定後決定公開好消息，更不避諱表示床上那檔事很合拍，網友也挖出佳娜最近的13秒健身影片似乎「感覺色色的」，讓人浮想翩翩。
佳娜昨以影片公開戀情，表示曾打算只有肉體關係，去年3月被拍到和祖雄開房間後，反而成為一個契機，展開真正交往。她表示自己對祖雄一見鍾情，3年前在電視節目相遇，看到男方帥氣長相就垂涎欲滴，眼神非常炙熱，祖雄也回傳長訊息表達好感，但佳娜當時已有男友，所以沒有更進一步。後來雙方相遇時，決定先從肉體關係開始，相處時間長了，感覺很自在，才變成男女朋友。
行事大膽的佳娜，說話率真不做作，曾坦言個性很色，希望和另一半床事合拍，開設的YouTube頻道就叫《佳娜老師機》，在綜藝節目上喊話，男生若想搭訕她，第一句話就是要報上尺寸，「大有加分」！她在認愛影片裡，主動詢問祖雄和她玩玩的感覺如何？讓他害羞不已，羞赧地說「很好玩」。她對祖雄的床上表現似乎也很滿意，還故意擺出騎馬扭腰的律動姿勢，18禁話題完全不設限。
佳娜公開認愛後，網友特別觀察她最近發表的影片，對鏡頭比愛心手勢，似乎早就預告喜訊，一段13秒健身影片更引發熱議，佳娜在仰臥起坐的機器上，不斷上下律動，又翹起臀部不斷拉繩練臂力，與一般健身動作相較感覺怪怪的，她的曼妙身材更讓網友想歪了，直呼「有點色色的」、「這是開車前暖身動作吧！」、「我懷疑你在開車，但我沒有證據！」、「老司機帶帶我」。