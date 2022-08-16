蘇貞昌訪視民和國小中央廚房 學童營養午餐質量大提升

今 (16) 日在嘉義縣民和國小舉行學校午餐廚房政策全國記者會，由行政院長蘇貞昌帶領，教育部長潘文忠、縣長翁章梁、立委陳明文等人陪同訪視中央廚房運作情形。

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蘇貞昌訪視後表示，民和國小在校園環境、設備及積極推動食農教育上相當用心，將偏鄉學校經營得如貴族學校一般，目前全國各縣市新建及擴建 123 個中央廚房，並規畫食材聯合採購、統籌人力及運送事宜，總共投入 63.1 億元，讓偏鄉學童的營養午餐吃得更好，讓教育不因為地區的不同而產生落差，教育是台灣最重要的事，希望大家共同努力。

▲行政院長蘇貞昌親自為民和國小學童盛菜（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府近年來為了提升學校午餐品質及衛生安全，落實偏鄉學校跨校合作、資源共享的精神，在積極推動整合與爭取下，此次共獲得中央補助工程經費總計 3 億 3 千 8 百萬元， 15 所新、擴建中央廚房學校，供應全縣 44 所國中小師生營養健康的午餐。縣政府為了全力支持計畫案，特別組成嘉義縣中央廚房新建擴建輔導小組，由縣長翁章梁親自擔任召集人，整合教育處、建設處、經發處、水利處等跨部會單位，再配合國教署、成大輔導團隊，共同協助 15 所學校完成中央廚房，大部分學校均能如期於 8 月 23 日開學日正式運作上路。

在中央營養午餐廚房輔導團隊輔導下，嘉義縣 15 所中央廚房學校在設計上朝新式中央廚房新建擴建、設備更新、食育教室及教學農園的設置，讓老舊廚房經過重新規劃修建後，動線分明，人流物流分開，生食熟食動線區隔、採光通透明亮，同時結合在地產業特色做外觀的藝術裝置，讓原本生硬的午餐廚房更增添在地藝術氣息。