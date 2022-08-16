共軍「俯瞰澎湖」恫嚇！中外交部：台獨會感受到中方決心
繼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）等率領參眾兩院跨黨派國會代表團接連訪台後，北京當局敏感神經也被挑起。解放軍東部戰區接連宣布在台海軍演，東部戰區又再發布「東部戰區飛行員俯瞰澎湖列島」影片恫嚇，中國外交部發言人汪文斌稍早回應媒體也稱，「中方為維護國家主權和領土完整採取的堅定舉措，『台獨』分裂勢力是會感受到的。」
昨（15）日解放軍東部戰區透過微博發布「東部戰區實戰化演練現場」影片，顯示共軍飛行員俯瞰澎湖的畫面，東部戰區發言人施毅表示，這是「針對美台繼續玩弄政治把戲、破壞台海和平穩定的嚴正震懾」；內容又指，「聯合戰備警巡和實戰化演練中，東部戰區飛行員俯瞰澎湖列島。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和台海地區和平穩定。」
稍早在中國外交部例行記者會上，有媒體提問東部戰區發表的影片稱中國飛行員「近距離俯瞰」台灣澎湖列島中方看法時，汪文斌也回應指出，具體問題會由中國國防部解釋，「但我要告訴大家的是，中方為維護國家主權和領土完整採取的堅定舉措，『台獨』分裂勢力是會感受到的。」
今早包含台灣駐美代表蕭美琴、民進黨副秘書長林飛帆及民進黨立委柯建銘與王定宇等10人，才被中共列為「『台獨』頑固分子」，中共中央台辦發言人強調，今（16）日公布的台獨名單不是清單的全部，警告「台獨分子」若敢以身試法，必會遭到嚴厲懲罰，目前懲戒措施則包含「禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施，依法終身追責。」