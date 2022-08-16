被質疑整形！鄧紫棋火大「現場動手驗貨」 喊全臉未動過
G.E.M.鄧紫棋第三首新歌《只有我和你的地方》MV上線，這首歌以夢幻迷離的唱腔講述了Gloria（鄧紫棋飾）和Evan（孫晨竣飾）在元宇宙中相愛的浪漫故事。而她先前開直播時，被網友質疑整形，她當場「動手驗明正身」，又是捏臉、推鼻子，就是要駁斥整形傳聞。
歌曲《只有我和你的地方》貫穿全曲的是纏綿動人，偏重氣聲的唱腔，唱出愛情裡的繾綣纏綿，而發歌的今天（8月16日）恰逢鄧紫棋的生日，她也在IG分享今年的生日願望：「想和你遠走一個地方，只有我和你的地方，不用在意任何人的眼光。」積極為自己打歌該支MV則繼續講述Gloria的故事，MV中呈現Gloria和Evan的甜蜜放閃日常，在元宇宙「樂土」中，Gloria與Evan由一場心動邂逅開啟戀愛，紀錄彼此陷入愛情漩渦的過程。自從以後，兩人無數次相約在「樂土」，彼此了解相互依賴，度過甜蜜時光。然而看似完美的結局，最後卻迎來Gloria的突然消失，為故事添加一層神祕懸疑色彩。
鄧紫棋在每首新歌發布後，都會於抖音開直播，以MV中的角色與粉絲互動。日前鄧紫棋開直播時，遇到網友質問是否整形，她立刻動手捏自己鼻子，表示：「我鼻子啥也沒動過，我整張臉都沒動過。」還展現高EQ的說，網友應該是給她機會澄清，所以沒有生氣。