林襄羞認各務孝太是天菜 貼心舉動收服《全明星》男神
25歲混血男神各務孝太參加《全明星運動會》第四季受到矚目，身高180公分的他高大挺拔，擅長游泳與足球，第一周團戰就展現「最速男」爆發力，與黃隊隊員以1分51秒成績拿下男女接力賽第一勝，帥氣英姿迷倒「啦啦隊女神」林襄，羞認各務孝太是天菜。
林襄擔任黃隊經理，在《完全娛樂》透露各務孝太進黃隊，她開心到緊握粉拳，雀躍直喊：「Yes, yes!」林襄表示自己喜歡五官深邃、皮膚黝黑的男生，她形容各務孝太：「他的顏值長在我的審美上，頭髮很長，看起來不修邊幅，很有才華的感覺。」
林襄爆料各務孝太因為是日本人，常常冒出一些金句，讓黃隊隊員覺得很有趣，也因為他不諳中文，有時候領隊郭泓志在信心喊話，各務孝太卻會神遊、一臉置身事外，讓郭泓志哭笑不得，林襄也澄清自己沒有挾帶私心，慫恿郭泓志選各務孝太，「我沒有跟郭哥許願，他剛好到我們這隊，就覺得真的假的？！」
各務孝太受訪表示，林襄私下和外表超級反差，長相甜美又是女神級人物，林襄和隊員相處卻沒有距離，「第一天接力練習完，林襄吃飯時幫每個人剝蝦，超級貼心，讓我印象深刻。」各務孝太也透露黃隊練習時間密集，大家不論多晚，都會排除萬難，盡量挪出時間參加，所以大家感情都很好，尤其是郭泓志教學親力親為，「他還自掏腰包，讓選手提早休息一晚。」建立起黃隊的革命情感。