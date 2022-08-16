蒲亭恢復「英雄母親」稱號勳章 下令生10胎就發現金49萬
面對俄烏戰爭下日益惡化的人口狀況，俄羅斯總統蒲亭有意恢復二戰過後的「英雄母親」榮譽稱號。這個勳章是為了吸引民眾「增產報國」促進生育率而授予的，只有撫育超過10個孩子的女性才能獲得，而蒲亭也下令加碼除了頒發勳章外，每個「英雄母親」還能領取100萬盧布（約新台幣49萬元）獎金，消息曝光後掀起熱議。
根據《塔新社》、《歐亞評論》（Eurasia Review）等外媒報導，英雄母親（Mother Heroine）是蘇聯為了應對第二次世界大戰中的人口損失所設置，史達林於1944年7月8日頒布該項政令，接下來的47年內超過43萬名蘇聯婦女獲頒此榮譽，亦即每人都至少生下10個孩子。
不過在蘇聯解體後，「英雄母親」稱號也隨之廢除，不過隨著俄羅斯出生率逐年下降，蒲亭近年來多次提及俄羅斯的人口問題，還宣布要恢復「英雄母親」的榮譽稱號。蒲亭表示，但凡撫育超過10名子女的母親，不僅將擁有「英雄母親」勳章，政府還會提供100萬盧布（約新台幣49萬元）獎金作為鼓勵。
報導指出，近年來俄羅斯女性平均只生下1.4個子女，蒲亭在國情咨文中就直言，俄羅斯的命運將取決於人口問題，而婦女的生育率往往受到教育程度與職涯選擇等壓力影響；過去蘇聯曾承諾這些「英雄母親」享有退休金、支付公用事業費用以及食品和其他商品供應方面的許多特權，但相關福利措施並未隨著蒲亭近日宣布的命令一同頒布。