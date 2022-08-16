COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

蒲亭恢復「英雄母親」稱號勳章　下令生10胎就發現金49萬

▲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）為了鼓勵國內婦女生育，下令恢復二戰過後的「英雄母親」榮譽稱號，只有撫育超過10個孩子的女性才能取得。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）為了鼓勵國內婦女生育，下令恢復二戰過後的「英雄母親」榮譽稱號，只有撫育超過10個孩子的女性才能取得。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-16 18:20:08

面對俄烏戰爭下日益惡化的人口狀況，俄羅斯總統蒲亭有意恢復二戰過後的「英雄母親」榮譽稱號。這個勳章是為了吸引民眾「增產報國」促進生育率而授予的，只有撫育超過10個孩子的女性才能獲得，而蒲亭也下令加碼除了頒發勳章外，每個「英雄母親」還能領取100萬盧布（約新台幣49萬元）獎金，消息曝光後掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《塔新社》、《歐亞評論》（Eurasia Review）等外媒報導，英雄母親（Mother Heroine）是蘇聯為了應對第二次世界大戰中的人口損失所設置，史達林於1944年7月8日頒布該項政令，接下來的47年內超過43萬名蘇聯婦女獲頒此榮譽，亦即每人都至少生下10個孩子。

▲俄羅斯總統蒲亭呼籲金磚五國（BRICS）其餘4國巴西、印度、中國和南非的領導人，面對西方「自私行為」，他們應團結合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭有意恢復「英雄母親」稱號鼓勵生育率。（圖／美聯社／達志影像）
不過在蘇聯解體後，「英雄母親」稱號也隨之廢除，不過隨著俄羅斯出生率逐年下降，蒲亭近年來多次提及俄羅斯的人口問題，還宣布要恢復「英雄母親」的榮譽稱號。蒲亭表示，但凡撫育超過10名子女的母親，不僅將擁有「英雄母親」勳章，政府還會提供100萬盧布（約新台幣49萬元）獎金作為鼓勵。

報導指出，近年來俄羅斯女性平均只生下1.4個子女，蒲亭在國情咨文中就直言，俄羅斯的命運將取決於人口問題，而婦女的生育率往往受到教育程度與職涯選擇等壓力影響；過去蘇聯曾承諾這些「英雄母親」享有退休金、支付公用事業費用以及食品和其他商品供應方面的許多特權，但相關福利措施並未隨著蒲亭近日宣布的命令一同頒布。
 

中國高層認證「15萬旅客」滯留海南　官方坦言清零失敗

中國人口危機災難化！北京三孩政策不見效　社會未富先老

全遠距上班沒了！蘋果要求員工「每周3天」進辦公室

共軍「俯瞰澎湖」恫嚇！中外交部：台獨會感受到中方決心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀