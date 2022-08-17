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高帥伊正遇敵手　與193公分兒子對戲喊：脖子痠！

▲伊正（左）飾演王新凱父親，兩人有激烈衝突戲。（圖／TVBS）
▲伊正（左）飾演王新凱父親，兩人有激烈衝突戲。（圖／TVBS）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-17 12:00:00

熱播中的TVBS八點檔《機智校園生活》第三季「必勝高三生」，找來熟男帥哥伊正飾演「大猩猩」王新凱的父親，一登場就是父子間激烈衝突的對手戲。身高181公分的伊正，回想初次見到193公分的王新凱，內心驚呼：「哇，一山還有一山高！」 伊正過往演戲很少遇到比自己高的搭檔，第一次要仰著頭對戲，脖子真的很痠，以前都是他被對手演員調侃：「上面的空氣比較新鮮嗎？」這次，反而是伊正想問兒子王新凱：「外太空的空氣比較好嗎？」  

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▲伊正（左）飾演堅決反對兒子以體保生身分上大學的父親。（圖／TVBS）
▲伊正（左）飾演堅決反對兒子以體保生身分上大學的父親。（圖／TVBS）
劇中，伊正強烈反對兒子以體保生身分上大學，提及拿到劇本當下，內心浮現「於我心有戚戚焉」這句話。原來，從小到大都是籃球校隊隊長的伊正，曾遭到軍人出身的父親反對。伊正透露國三因參加球賽缺席模擬考，事後找大自己5歲的姑姑模仿母親筆跡簽成績單，遭導師鷹眼發現。眼見東窗事發，擔心牽連姑姑，也不想放棄最愛的籃球，情急之下，打破撲滿從花蓮搭夜車北上。無處可去的伊正，最後投靠台北的阿姨，沒想到，午睡起來，就看見心急搭飛機來找自己的父親，伊正笑說：「人生第一次搭飛機，竟是因為離家出走。」驚天動地的抗爭也在短短一天落幕，成為至今難忘的回憶。  

▲伊正在家負責扮白臉安慰女兒。（圖／TVBS）
▲伊正在家負責扮白臉安慰女兒。（圖／TVBS）
伊正在《機智校園生活》中詮釋嚴父，被問到現實生活中，與老婆鄒琳誰扮白臉？誰扮黑臉？伊正說老婆很重視小孩子生活的規律性，準備上小學的大女兒步步已經開始先修課程，兩人平時都會陪女兒做功課。有時候老婆稍微嚴格一點，自己就負責扮白臉安慰女兒，伊正語帶溫柔地說：「爸爸好像真的無法對女兒嚴格耶！但如果是男生，可能就不一樣囉！」 

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