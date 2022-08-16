古天樂砸17億拍電影慘賠淚崩！杜汶澤力挺：他救過多少人
51歲的香港影帝古天樂，私下樂善好施，曾砸鉅資捐助興建上百間學校，卻連舊手機都不願換新，目前擔任香港演藝人協會會長，在疫情間對旗下員工不離棄，為困頓的演藝人員募款度過難關，被封為「慈善男神」。古天樂曾被網友戲稱「這世界上除了太陽，沒人能黑他」，最近卻遭遇演藝關卡，主演的科幻大片《明日戰記》在大陸上映票房不如預期，讓這位個性堅毅的影帝，忍不住在宣傳時淚灑電影院！好友杜汶澤不忍心，也跳出來幫他說話。
科幻片一向不好拍，由古天樂監製及主演的科幻片《明日戰記》，花了半年時間拍攝、4年間時後製，總製作期長達10年，規模相當浩大，投資額高達3.9億元人民幣（約台幣17.6億），還有實力派演員劉青雲、張家輝助陣，不過上映後可能受到排片、檔期因素，截至目前僅累積3.1億元人民幣（約台幣13億），遠遠不如預期，影迷評價分數也不高，連古天樂的男神顏值，也被網友狠酸「肉毒打太多」。
身為主演兼投資者，古天樂為10年心血奔波，努力跑宣傳造勢，誇張地說「看過這部電影的人都是我老婆」，粉絲分享他在影院眼眶泛紅、疑似落淚畫面，他向影迷喊話：「你們喜歡就介紹給別人看，不要讓我覺得我是孤獨的一個人」，畫面在抖音瘋傳，網友看了為之動容，紛紛發起力挺影帝活動，希望一人一張電影票救救古天樂！
港星杜汶澤也在臉書力挺：「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，你會這樣想，那只是因為你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人」，立刻獲得上千人轉發分享，7萬人按讚，該片目前尚未在香港、台灣上映，粉絲紛紛在古天樂臉書留言「你並不孤單」，呼籲未來在香港上片時，應該給科幻電影一個機會，也給願意造夢的古天樂一些溫暖。