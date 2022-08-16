藍委控外館孤立無援！僅1人負責柬國業務　外交部澄清了

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外交部說明，旅外國人急難救助是外交部及駐外各館處重要經常性業務之一，駐外館處並設有「緊急聯絡專線電話」，由全館人員包括相關部會派駐合署辦公同仁共同輪流執機，以即時接聽、回應及協助旅外國人所遭遇的急難事件，此一機制已行之有年、運作良好。
另外，外交部也提到，亞太司長周民淦大使在昨日應邀出席立法院國民黨團「國際人口販運記者會」時，也曾向與會委員說明辦事處專案小組的組成及運作情形。
外交部強調，未來外交部將視該專案小組實際救援需要，隨時調整人力，以提升駐處急難救助能量，同時強化與柬埔寨的警政、司法等單位聯繫。
外交部再次呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。此外，在通報個案前，請備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。
洪孟楷表示，由於柬國是一中政策，因此我國在柬埔寨未設代表處，相關事務均由越南代表處支援，而駐胡志明辦事處處理柬埔寨詐騙救援問題，目前只有一位年約30歲的女性外交人員負責辦理急難救助，很難想像這樣的業務量竟然是這樣處理，她辛苦到臉上受傷後一直無法復原，已經擴散到蜂窩性組織炎，這麼重要且國內關注的重要議題，當然應該要專案人力、增加員額、快速因應。（編輯：林莞茜）