即刻攔截！檢警跟監追查逮3人蛇集團共犯 救出5被害者
海外打工詐騙案頻傳，彰化地檢署日前接獲警方通報，有民眾遭人蛇集團利誘前往柬埔寨等國，經專案小組經跟監蒐證，鎖定不法集團成員，其中3嫌犯昨日往桃園機場前被檢警逮捕，但從年6月間至今，已成功誘騙2人出國，所幸有另外5人，因檢警即時查獲犯嫌而未出境。
彰檢指出，日前警方通報在臉書「偏門工作」社團，有人蛇集團以高薪利誘民眾前往柬埔寨等地工作，經指派檢察官陳顗安指揮警政署刑事局偵查第六大隊(第三隊)、桃園市政府警察局刑警大隊、桃園市政府警察局桃園分局、臺中市政府警察局刑警大隊、臺中市政府警察局大雅分局、雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣警察局北港分局及內政部移民署彰化專勤隊等單位共組專案小組迅速擴大偵辦。
檢警經深度追查後發現，該集團係先利用刊登高薪招募前往柬埔寨合法工作不實訊息，在利誘被害人上當後，由集團成員接送遭誘騙之被害人至某一定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，這過程中，均由集團成員陪同監控。
彰化地檢指出，經專案小組經跟監蒐證，隨即鎖定該不法集團之成員，在其前往桃園機場途中拘提3名犯嫌到案，同時搜索住處、查扣相關證物，並即時攔阻遭誘騙5名被害人出國。
彰化地檢向在訊問3名人蛇集團成員後，涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪條例等罪嫌，其中張姓及林姓被告2人並有滅證及勾串共犯及證人之虞，今晚向法院聲請羈押禁見，另陳姓被告則諭知交保2萬並限制住居。（編輯：林莞茜）