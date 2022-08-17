不只iPhone 14！蘋果秋季發表會下月登場 3大新品搶先看
下半年科技圈看點鎖定在9月的蘋果（Apple）發表會，但官方目前尚未發出邀請函，網路上也開始推測今年可能舉辦發表會的時間，從歷年大多在9月中的週二～週四之間舉辦，如果套用在今年的話，很有可能會選在9/13~9/15之間舉辦，且除了iPhone 14系列之外，有機會看到新款Apple Watch Series 8以及新一代的降噪耳機AirPods Pro 2新品亮相。
Apple秋季發會以iPhone 14最受期待，目前傳聞還是會推出4款機型，但不同的是，淘汰了5.4吋mini產品線，由首度推出6.7吋大螢幕的iPhone 14 Max 取代，另有6.1吋的iPhone 14。Pro系列傳聞改變最大的會是剪掉瀏海改為類似驚嘆號的大圓＋小圓的打孔設計，會有iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，鏡頭首度升級到4,800萬像素相機鏡頭。
智慧穿戴的部分，外傳手錶、耳機會有新品亮相。Apple Watch Series 8有望加入體溫感測器，同時支援車禍偵測、睡眠呼吸暫時偵測、低耗電模式與ECG 心房顫動偵測功能增強。除此之外，Pro版本的Apple Watch也可能會登場，想要跨足高階運動玩家市場，性能更強悍能支援三鐵、衝浪、潛水等戶外活動，外型和電池續航力都有可能突破以往的規格。
耳機部分有可能會再度優化降噪效果推出AirPods Pro 2 代，設計同樣會維持耳塞、耳機柄和感壓按鍵設計，雙光學感測器改為皮膚感測器，充電盒底部新增喇叭孔洞，支援尋找我的 AirPods Pro 功能，可透過充電盒發出提示聲，支援自適應降噪等。