bf!人氣王朝聖看板！藍弟熱舞主題曲 黃莑茗低調打卡
最強男團選秀節目《原子少年》，甫結束3場台北演唱會，又宣布即將進軍南台灣高雄開唱，驚喜一波接一波，整個夏天都洋溢著青春氣息，而在節目播出期間，由觀眾們在beanfun!日夜投票選出的人氣王前六名選手，日前風光登上西門町看板，成為粉絲聚集打卡熱點，選手們也在百忙之中抽空來朝聖，包括天王星小孩、金星藍弟和水星隊長黃莑茗，都前來與看板合影，紀念成名之路上這個獨一無二的印記。
在最後關頭衝刺上看板的金星成員藍弟，更帶著姊姊「藍妹」，在看板前一起快閃重現《原子少年》主題曲〈原來的少年〉，送給粉絲作紀念，非常有誠意。而天王星的小孩曾放話若跟蔡承祐擠進前五名、一起登上西門町看板的話，要脫上衣打赤膊在西門町逛一圈的豪語，因為被蔡承祐打槍，只好一個人偷偷現身西門町，和看板合影留念。
水星隊長黃莑茗個性較為低調，選擇一個人在晚上前來西門町朝聖，和看板默默合照，事後在IG限時動態曬出照片，戴著帽子、口罩相當嚴密，旁邊粉絲完全沒認出是本人，事後發現驚覺也太低調了吧。相隔幾天，他再度和夥伴們前往西門町，留下比出勝利手勢的第二次合影，向這個夏天裡曾為他投票的粉絲們致意！
水星儘管年紀較輕，實力不容小覷，受邀加盟種子音樂，率先宣布出道好消息，成了《原子少年》繼冠軍團天王星、人氣團地球之外，靠著粉絲們不輕言放棄的日夜投票，意外闖出未來花路的少年們，黃莑茗透過《NOWnews今日新聞》感謝粉絲們的支持，「因為有你們，我才能更堅定的一直站在舞台上，未來也麻煩多多支持了！」盼莑糖們能一路陪伴在身邊。
而魅力無窮的金星，因為團員唱跳實力堅強，舉手投足又有滿滿綜藝感，未來將開立團綜節目《金星號飛船》，並於8月30日展開募資活動，期盼在粉絲支持下陸續解鎖新歌、MV、專屬見面會等驚喜，詳情請關注《原子少年》IG官方帳號。beanfun!的人氣王看板活動，預計在8月31日結束刊登，尚未前往朝聖打卡的粉絲，一定要把握機會，和少年們留下今年夏天最美的回憶。