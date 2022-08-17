茵芙報應來了！《美麗人生》滾落樓梯摔成重傷

台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》惡人又有報應，劇中茵芙和情夫曹景俊雙雙滾落樓梯，身負重傷。茵芙得知曹景俊和老公林在培發生肢體衝突，前往調停，一開始被曹景俊挾持，最後卻因為兩人要搶車鑰匙，推擠過程一不小心跌下樓。
劇組在廢墟狹小的樓梯間拍攝，為了捕捉茵芙和曹景俊飛出去的畫面，兩人必須一起飛撲軟墊，下方再由兩名工作人員支撐軟墊，茵芙表示不擔心自己的安危，反而怕工作人員受傷：「比較擔心工作人員，畢竟我也不是30公斤，加上又是兩個人，一開始有在打算要不要hold一下自己的力量，但因為整個人都在軟墊上，真的很難將力量分散。」林柏妤隨後也趕到現場，發現林在培被氣到心臟病發，焦急的像熱鍋上的螞蟻，場面混亂。
茵芙不只有動作戲，還有激烈爭吵，排完戲就氣喘吁吁，並秀出自備羅漢果加膨大海的潤喉茶，她笑說：「因為今天話很多，怕自己叫到失聲。」林柏妤也說，雖然這場戲自己台詞不多，但都是高音頻，所以才排完戲也已經燒聲，茵芙也表示願意跟林柏妤一起分享潤喉茶。林柏妤在劇中先是看到老爸心臟病發，又看到繼母和情夫滾落樓梯昏迷，站在原地乾焦急，情急之下大喊未婚夫蔡永暉的名字。茵芙躺在樓梯間，笑虧說：「不來撿鑰匙就算了，我都要昏倒了，還在想未婚夫。」林柏妤則笑說：「就是一個傻子珊珊，阿姨跟爸爸同時出事，不知道該怎麼辦，只能在原地喊蔡永暉的名字，我覺得播出之後一定會給人家罵死」。台視60週年台慶大戲《美麗人生 日出他鄉》每周一至周五晚間八點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。（編輯：楊穎軒）