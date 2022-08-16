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台大校長候選人提學費分級制、2050永續台大計畫

▲台大校長遴選委員會今（16）日舉辦第2場校長候選人治校理念說明會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲台大校長遴選委員會今（16）日舉辦第2場校長候選人治校理念說明會。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）

記者李琦瑋／綜合報導

2022-08-16 22:38:02

台大校長遴選委員會今（16）日舉辦第2場候選人治校理念說明會，由台大研發長李百祺、法律系講座教授陳聰富輪番上陣，李百祺端出「2050永續台大計畫」，以多元、平等、包容的人本精神永續思維，提出多元學術、人才培育、永續校園等3項策略；陳聰富提出要建構以學習者為本位的大學教育，在經費問題中，主張學費制度應該分級化，依家庭收入高低，收取不同的學費，台大的學生多為中高收入家庭，學費應該繳的比較高，才符合社會公平。

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在多元學術方面，李百祺說，台大應以人才為核心，成為世界一流的研究型大學；將提升研究環境、投資年輕世代、支持中生代，如擴大中生代獎助彈薪範圍到50%；而台大要建立世界一流大學研究人才體系，包括支持研究人員，建立博士級研究人員生涯發展中心。

在人才培育方面，李百祺提出要鬆綁和重建課程，落實課程模組，加速嘗試「院學士」和「校學士」模式，同時兼顧後疫情時代數位學習、深化永續發展教育、打破現有學習框架、鼓勵跨領域合作等。

李百祺表示，永續校園包括智慧化校園、重視校務研究、行政組織精進，如E化、運用網路新科技、整合節能、善用數據資料強化IR（校務研究）等；也要強化募款，提升募款專業度、永續基金規模4年倍增。

針對近期學術倫理爭議。李百祺說，學術聲譽攸關一所大學是否偉大，同時也會影響到留才、攬才及吸引優秀學生，學術聲譽與師生具有正直誠信價值，對學校相當重要；有些違反學倫個案，雖然可以用制度處理，但最重要是正本清源，把訓練工作做好，研究生到學校就是學習，論文就是學習一部份，在做論文與研究階段，指導教授與學生就要建立起做研究的正確態度，前端做好了，就不用擔心後端要處理個案。

陳聰富則提出百年台大願景，要成為「社會的典範，進步的力量」、認為教育是階級翻轉的途徑，他以自身經驗為例，曾因家境不好，在打工時抬鋼筋，當覺得又熱又累時，抬頭看到廣告看板上「咬緊牙根」4個字，讓他一路咬緊牙根撐到現在，若當選台大校長，將致力於教育平等，使台大貧困學生可從此翻身。

在台大經費問題方面，陳聰富表示，台灣低學費政策對學生不公平，有句話說「台北市大安區學生全部讀台大，鄉下學生永遠念私校，怎麼讀都進不了台大。」這是某種程度的社會資源分配不公平，因此學費制度應分級化，依照家庭收入高低做不同學費支出，建議可分為3級，像台大學生多數來自中高收入家庭，學費應該要繳的比較高，才符合社會公平；另外他也提出向校友、企業、全球募款，以及校內企業化經營等方式，增加學校經費。

針對媒體詢問，學費分級如何避免「標籤化」？陳聰富表示，他在學務長任內，曾擴大清寒學生的膳食服務，提供餐票可能使弱勢身分曝光，後來改成用手機刷卡，和一般學生沒有區別，藉此達到「去標籤化」的效果。

在培育領導人才方面，陳聰富指出應建構以學習者為本位的大學教育，運用啟發式教學方法、多元跨領域學習、終身學習、以及道德涵養。他提到，台大培養的學生應該都要有道德涵養，若律師沒有道德涵養，同一案子會去接受原告和被告委任，將當事人利益棄之於不顧；若工程師沒有道德涵養，可能傷害人命，道德涵養是基礎，教師應該以身作則，讓學生有學習榜樣。

針對近期學術倫理爭議，陳聰富說，學術的目的在追求真理，學術倫理是最重要的基礎；對於爭議事件，台大有豐富、完備的法律規範，只要按照既有機制，不因當事人身分的不同，而有不同的處理方式，就會得出應有的答案。

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