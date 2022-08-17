COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯震東坦承最愛「小徐若瑄」　被本尊逼問竟緊張抖腿

▲柯震東（中）被問到是否還惦記舊愛，緊張到抖腿。（圖／yahoo!TV提供）
▲柯震東（中）被問到是否還惦記舊愛，緊張到抖腿。（圖／yahoo!TV提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-17 07:00:00

徐若瑄和柯震東合作全新國片《初戀慢半拍》，透過輕喜劇的方式，呈現從單親家庭到姊弟戀等人際情感變化。他們一起到Yahoo TV節目《佼心食堂》，和侯彥西聯手分享拍片的酸甜苦辣。但他們談論的話題不停歪樓，侯彥西甚至自爆與「開查某」擦身而過，被大夥瘋狂吐槽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲柯震東被問到往日情，忍不住害羞傻笑。（圖／yahoo!TV提供）
▲柯震東被問到往日情，忍不住害羞傻笑。（圖／yahoo!TV提供）
柯震東在《初戀慢半拍》中飾演母胎單身的宅男，與歷經人生挫折的姊姊徐若瑄發展出戀愛情愫。柯震東看完首映後，深感自己接拍是正確的選擇，侯彥西更稱讚徐若瑄在片中充滿韻味，整個人都散發著費洛蒙。

柯震東和侯彥西自從合作《那些年，我們一起追的女孩》後成為好友，柯震東坦言，一開始完全不知道演戲是什麼東西，還會因為眼神亂飄被攝影師罵。侯彥西見證了柯震東從菜鳥新人一路熬成台北電影節影帝，當被黃子佼問到「會不會嫉妒」時，侯彥西故意大聲回道：「當然啊！他憑什麼？」

▲侯彥西回憶當初和柯震東結識的過程。（圖／yahoo!TV提供）
▲侯彥西（左）回憶當初和柯震東結識的過程。（圖／yahoo!TV提供）
侯彥西解釋，剛認識柯震東時覺得他頗有距離感，確實質疑過「他憑什麼」。但柯震東逐漸展現實力，就算被攝影師罵，剪接之後的成果卻完全看不出來。柯震東一聽馬上酸說：「他意思是說我是靠剪接救回來的。」侯彥西回敬：「這樣你都聽得出來？」

因為交情深厚，他們互虧毫不手軟。侯彥西真心認同柯震東充滿螢幕魅力，「他之前經歷過低潮，值得別人學習的是，他不會去避諱那些東西，還會自嘲，對我來說這是很棒的一件事情。」但侯彥西正經沒多久，就開始往自己臉上貼金，自豪在《初戀慢半拍》扮演關鍵人物，「可以說沒有這個角色就沒有這部電影了」。

徐若瑄看侯彥西如此狂傲，乾脆拱他現場唱歌。沒想到侯彥西五官逐漸扭曲，彷彿被逼到絕境 ，眼睛一閉倒在沙發上，好險最後才以街舞的地板動作為自己扳回一城。不過侯彥西剛結束尷尬時刻，就主動分享18歲時跟「開查某」擦身而過，遇到一位哥哥要帶他去「鬆一下」，最後才確認真的是純按摩。

▲因為被拱唱歌，原本狂傲的侯彥西（左）頓時信心全失。（圖／yahoo!TV提供）
▲因為被拱唱歌，原本狂傲的侯彥西（左）頓時信心全失。（圖／yahoo!TV提供）
黃子佼聽完後當場吐槽：「浪費我那麼多時間聽一個合法的故事。」正當大家七嘴八舌之際，黃子佼冷不防轉頭問柯震東：「你是不是還愛著李毓芬？」柯震東嚇到只答得出一聲「蛤」，但仍舊點頭承認確實答過李毓芬是曾經的最愛。徐若瑄好奇自己是不是真的跟李毓芬長得很像，柯震東緊張到不停搖晃雙腿，最後認證她們「神韻」相似。

徐若瑄現在除了《初戀慢半拍》，心中最惦記的就是延期至九月的台北小巨蛋演唱會。她已經找好神祕嘉賓，也準備要一口氣演唱30多首歌曲，承諾在開唱前一定會出席《初戀慢半拍》的映後座談會，會盡全力為這部好作品宣傳。

葛斯齊爆蕭亞軒戀情祕辛！撂狗仔偷拍惹怒柯震東

妹子一看到他就哭！柯震東：不可能傷過妳　結局超展開

佳娜招認祖雄床事合拍　13秒健身片瘋傳「全程在開車」

林志穎老婆首曬病床照！父子雙手緊牽　11字逼哭粉絲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀