孫女爆「阿嬤躲冰箱」！藏屍原因曝光 兒子5年詐領63萬
新北市八里昨夜驚傳冰箱藏屍案！一名女學生昨（16）日和老師聊天時提到「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，老師聽聞深感不妙，遂通報教育局、社會局，警方接獲通報後前往住家查看，驚見87歲蔣姓婦人的遺體「呈V字型」被塞冰箱下層；66歲兒子表示，由於自己經商失敗，5年前母親離世，沒有錢讓母親入殮，才出此下策；不過根據警方調查，其子這5年來利用母親名義，詐領政府補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌送辦。
蘆洲分局在昨天下午接獲社會局社工通報，指稱一名父親與女兒同住的住家中，冰箱存有阿嬤遺體，因此派員到場察看，發現確有此事，遺體經警方目視無外傷，屍體完整，尚無他殺嫌疑，初步排除有他殺之嫌，已將蔣婦遺體移往殯儀館冰存，將由檢察官進一步相驗。
警方表示，死者為87歲蔣姓婦人，在2017年從林口長庚醫院出院，由兒子接回家中照護，但蔣婦出院後不久便因病離世，其子因為經商失敗，沒錢幫母親下葬，於是將遺體才在冰箱。
警方發現，蔣婦兒子是退伍軍人，個月領取津貼約16000元，平時則以打零工維生，他在蔣婦去世後，依然利用母親的名義，每年向社會局領取中低收入戶及其他補助約12萬6千元，這5年下來詐領補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌移送法辦。（編輯：孫唯容）