拐1人赴柬賺10萬！3個月賣50台人 彰化人蛇女首腦被收押
柬埔寨詐騙集團拐騙台人事件頻傳，不少民眾慘淪「豬仔」被毒打、活摘器官，最終客死異鄉；刑事局中部打擊犯罪中心追查發現，以張姓女子為首的人蛇集團，自今年5月開始以高薪為誘餌，誘騙國人前往柬埔寨等國工作，每騙1人出國就能得到10萬元的仲介費，迄今已安排50餘名國人出境；15日拘提3名首腦，還及時挽救5名準備出國的被害人，檢方複訊後認定張姓女子等嫌犯有滅證串供之虞，向法院聲押禁見，法院今（17）日凌晨裁定羈押禁見張女。
中打中心8月初獲報，現年41歲的張女，涉嫌在臉書、IG的工作社團社群，以月薪10萬元應徵「打字員」、「機房維護人員」等文字徵才訊息，拐騙國人前往柬埔寨工作；調查後得知，他們會接送被害人到旅館住宿，並且等待辦妥護照及簽證，隨後直接人載到桃園機場搭機出境，全程都有集團成員陪同監控。
檢警15日搜索嫌犯住處，逮捕人蛇集團首腦的張女，以及林男（30歲）、陳男（27歲）及謝男（21歲）等3名成員共4人，並查扣手機9支、被害人護照4本、證件3張、記錄被害人資料的筆記本1本，被害人住宿收據11張、申辦護照收據10張等證據；當天一旁還有5名被害人準備出國，幸好及時攔截。
同時發現，該人蛇集團3個月內初估已安排50人出國，且每拐騙1人赴柬即可獲取10萬元報酬；經檢方複訊後，張女、林男、陳男涉犯人口販運防制法、組織犯罪條例等，其中張女、林男因有滅證串供之虞，16日向法院聲押禁見，陳姓男子則以2萬元交保。法院17日凌晨裁定羈押禁見張女，林男請回。（編輯：孫唯容）