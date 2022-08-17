嘉義縣市應互補　李俊俋嘆黃敏惠：只跑基層、未做建設

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曾任總統府副秘書長，也有過立法委員的經驗，李俊俋說，自己無論在中央或地方，面對工作他都抱持著使命必達的態度。對於這次接受民進黨徵召參選嘉義市長，李俊俋坦言，嘉義需要一個長期對在地熟悉的人，責任來了，他自然就扛起接下這個任務。
在提名記者會上，他秀出過去在嘉義市政府擔任副市長的工作證，李俊俋表示，這是他當年學術界轉政治界的第一份工作，自己分享一直留在身上的舊工作證，就是要提醒自己，要一本初衷，為民眾服務。
對於這次參選嘉義市長，李俊俋表示自己長期住在嘉義，對嘉義有很多期待與想法，在過去2年的疫情衝擊之下，他看到國際民主盟友之間，相互捐贈防疫物資、疫苗的合作關係，李俊俋認為，這樣「善的循環」代表國與國之間的關係，也從過去認為的競爭關係，調整為合作關係。
他認為，台灣不同縣市之間，也該從過去的競爭關係，轉變為區域之間的合作共榮關係。嘉義縣擁有許多農業、工業的產業，未來還有科學園區，而嘉義市擁有更密集的醫療、商圈和教育資源，縣市之間應該要達成互補，跳脫傳統的競爭關係，發揮各自的優勢。
對於現任市長黃敏惠，李俊俋表示，國民黨有許多「媽媽市長」，只顧著跑基層、做公關，而非真正去做對市政發展有益的建設，李俊俋認為，自己這次參選，心態像「焦慮的爸爸」，李俊俋解釋，自己的小孩都在嘉義長大，但將來可能也會離開嘉義，如何才能把年輕人留下來，希望能為年輕人留下一些什麼，是他這次參選嘉義市長所寄望的。
李俊俋認為，嘉義本身有好的條件，但如果團隊不改變，思維沒有改變，嘉義很難會有新的發展，李俊俋表示，希望能讓嘉義有不一樣的選擇。李俊俋解釋，嘉義的市政團隊需要有整合的能力，李俊俋認為，自己長期在立法院、總統府，都是扮演溝通者的角色，這是他這次參選嘉義市長的優勢，希望能帶給年輕人一個不一樣的嘉義市。