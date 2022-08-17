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Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日決戰

▲Waacking微笑女神Chrissy Chou以性感律動詮釋K-POP贏得Red Bull Dance Your Style台灣冠軍年底代表台灣前往南非總決賽。（圖／Red Bull提供）
▲Waacking微笑女神Chrissy Chou以性感律動詮釋K-POP贏得Red Bull Dance Your Style台灣冠軍年底代表台灣前往南非總決賽。（圖／Red Bull提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-17 09:39:07

Red Bull Dance Your Style台灣大賽將於9月3 日於信義香堤登場，這項全台最多元的街舞競技擂台，將集結16名不同舞風的頂尖舞者現場輪番Battle，最特別的是最終冠軍將由現場觀眾決定。今(15)日起開放民眾於官網索取限量票券，觀眾除可參與全台街舞冠軍的票選外，更可參與現場豐富潮流活動，感受街舞潮流文化魅力。數量有限，索票詳請請至：https://www.redbull.com/tw-zh/events/dance-your-style-taiwan2022/

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Red Bull Dance Your Style是一場融合了嘻哈文化、即興對尬的社交派對活動。今年集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、House、Tutting、Popping、Locking達9種舞蹈風格，是全台最多元舞風的街舞競技擂台。與常規賽事不同，DJ會在台上以不同的音樂組合隨性出題，台上對尬的兩位舞者將要跟著音樂展現自己的舞蹈風格及技巧，每回的贏家將由現場觀眾投票決定晉級。最終獲得全場觀眾歡心的冠軍將與2021年冠軍Chrissy Chou於12月10日代表台灣前往南非約翰尼斯堡，參與世界總決賽，與各地舞者一較高下。

2022 Red Bull Dance Your Style台灣大賽當天活動高「潮」不斷！現場集結潮流街舞文化元素，除一日限定的台灣塗鴉選物店【Mess-age】快閃展覽外，更規劃有簽名塗鴉體驗工作坊，帶領民眾創作自己的簽名塗鴉(Tag)，體驗最純正的寫手文化；同時，【Soul Amazin' Music黑膠唱片行】，於活動現場展出各個年代具代表性舞曲黑膠，陳列70s80s90s各年代經典黑膠唱片，並於當日下午3點到5點於展區內邀請Beat Square節拍廣場主理人DJ Chicano(簡光廷)限定放送DJ Set，讓觀眾以及參與者一同感受純正嘻哈派對體驗。

 

Red Bull Dance Your Style台灣大賽

l   活動日期：202293

l   活動地點：台北信義香堤大道廣場

l   活動流程：

l   14:00 – 17:00 Mess-age塗鴉選物店／Soul Amazin’ Music開幕

l   15:00 – 17:00 Beat Square X Soul Amazin’ Music 嘻哈派對

l   16:00 – 17:00 Red Bull Dance Your Style 開放入場

l   17:00 – 19:10 Dance Your Style 台灣決賽

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