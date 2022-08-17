Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日決戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

2022 Red Bull Dance Your Style台灣大賽當天活動高「潮」不斷！ 現場集結潮流街舞文化元素，除了一日限定的台灣塗鴉選物店【Me ss-age】快閃展覽外，更規劃有簽名塗鴉體驗工作坊， 帶領民眾創作自己的簽名塗鴉(Tag)，體驗最純正的寫手文化； 同時，【Soul Amazin' Music黑膠唱片行】， 於活動現場展出各個年代具代表性舞曲黑膠，陳列70s、80s、 90s各年代經典黑膠唱片，並於當日下午3點到5點於展區內邀請 Beat Square節拍廣場主理人DJ Chicano(簡光廷)限定放送DJ Set，讓觀眾以及參與者一同感受純正嘻哈派對體驗。











Red Bull Dance Your Style台灣大賽





l 活動日期：2022年9月3日





l 活動地點：台北信義香堤大道廣場





l 活動流程：





l 14:00 – 17:00 Mess-age塗鴉選物店／Soul Amazin’ Music開幕





l 15:00 – 17:00 Beat Square X Soul Amazin’ Music 嘻哈派對





l 16:00 – 17:00 Red Bull Dance Your Style 開放入場





l 17:00 – 19:10 Dance Your Style 台灣決賽



