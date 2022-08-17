Red Bull Dance Your Style台灣大賽　9月3日決戰

Red Bull Dance Your Style是一場融合了嘻哈文化、即興對尬的社交派對活動。今年集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、House、Tutting、Popping、Locking達9種舞蹈風格，是全台最多元舞風的街舞競技擂台。與常規賽事不同，DJ會在台上以不同的音樂組合隨性出題，台上對尬的兩位舞者將要跟著音樂展現自己的舞蹈風格及技巧，每回的贏家將由現場觀眾投票決定晉級。最終獲得全場觀眾歡心的冠軍將與2021年冠軍Chrissy Chou於12月10日代表台灣前往南非約翰尼斯堡，參與世界總決賽，與各地舞者一較高下。
2022 Red Bull Dance Your Style台灣大賽當天活動高「潮」不斷！現場集結潮流街舞文化元素，除了一日限定的台灣塗鴉選物店【Mess-age】快閃展覽外，更規劃有簽名塗鴉體驗工作坊，帶領民眾創作自己的簽名塗鴉(Tag)，體驗最純正的寫手文化；同時，【Soul Amazin' Music黑膠唱片行】，於活動現場展出各個年代具代表性舞曲黑膠，陳列70s、80s、90s各年代經典黑膠唱片，並於當日下午3點到5點於展區內邀請Beat Square節拍廣場主理人DJ Chicano(簡光廷)限定放送DJ Set，讓觀眾以及參與者一同感受純正嘻哈派對體驗。
Red Bull Dance Your Style台灣大賽
l 活動日期：2022年9月3日
l 活動地點：台北信義香堤大道廣場
l 活動流程：
l 14:00 – 17:00 Mess-age塗鴉選物店／Soul Amazin’ Music開幕
l 15:00 – 17:00 Beat Square X Soul Amazin’ Music 嘻哈派對