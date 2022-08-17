台中市就業促進政策交流研討會 即日起開放免費報名

疫情衝擊下，如何協助青年就業以勇敢逐夢成為重要課題。為此，台中市政府勞工局將於9月14日舉辦「2022台中市就業促進政策交流研討會」，邀請前勞動部長潘世偉及產學界代表參與，藉以交流及經驗分享。會中也將以分組工作坊形式，探討青年就業、調節勞資關係等議題，並安排實地走訪企業，了解台中市產業發展趨勢。





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勞工局表示，為協助青年畢業即就業、提升就業競爭力，陸續規劃各項青年就業政策與方案，希望透過政府輔導並結合相關產業、各界專家協助，幫助更多青年勇敢逐夢。另為健全勞資溝通管道，也透過勞資會議運作，落實團體協商機制、打造幸福職場。隨疫情趨緩，各行各業也開始調整，期能回歸正軌，市府廣邀在地產業、學者專家、公部門進行一場產官學的深度對談，探討疫情對目前就業市場和勞動政策的衝擊，並調整因應最佳策略。





勞工局指出，這次研討會上午邀請勞動部前部長潘世偉，以及台中市具代表性的產業經營者或經理人，如台灣美光科技股份有限公司北亞區人力資源策略夥伴資深處長劉素齡、健豪印刷事業股份有限公司總經理張訓嘉、長泓能源科技股份有限公司創辦人陳明德、巨大集團全球人資中心主管張慈娟，以及明宇法律事務所律師林世民，到場與民眾對話，深度探討「青年就業與勞資關係」議題。





下午則辦理兩場工作坊，討論在變遷快速、資訊超載時代下，青年世代如何掀起新的企業文化、企業組織如何因應、和諧勞資關係建立等議題，由政治大學勞工研究所教授成之約、中正大學勞工關係學系教授馬財專、台中教育大學文化創意產業暨營運管理學系教授兼學務長丘周剛、中正大學勞工關係學系副教授兼系主任劉黃麗娟，帶領參與人員相互激盪創新想法，提供就業促進策略的發展參考。





勞工局表示，「2022台中市就業促進政策交流研討會」將於9月14日登場，活動內容精彩可期，即日起開放報名，全程免費，額滿截止，歡迎至https://www.sgf3535.tw/2022PFEP/ 報名！









