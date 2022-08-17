國門開放BA.5悄入社區　台大醫師提醒：這個防疫日常千萬別鬆懈

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不少國人認為自己感染過新冠肺炎就得到了「無敵星星」不會再感染新冠肺炎，對此，李建璋教授闢謠，因為確診新冠肺炎所產生的自然感染抗體並不持久，可能三個月至六個月後抗體濃度就大幅降低，意味著重複染疫風險會大幅提升。
李建璋教授強調，除了依照政府建議施打追加劑，以及外出把口罩戴好以外，快篩仍視為及時察覺新冠肺炎的關鍵工具。只要出現喉嚨不適、發燒、流鼻水等症狀，務必嚴謹以待，及時透過快篩檢視自身身體狀況。
目前在市面上有不同採檢方式的快篩試劑可以挑選，其中鼻腔快篩依然為國際及國內專家的首推選擇，當快篩者的病毒量較低時，鼻腔快篩的敏感度還是較其他檢體方式的快篩為佳。李建璋教授提醒，「許多網路資訊誤傳鼻腔快篩必須深入鼻腔好一段距離，但事實上，根據原廠產品說明書，部分產品僅需在鼻內2公分、約一個指節的長度，即可採集到合適的檢體，與清理鼻孔差不多，在正確操作下不適感是低的」。
除了鼻腔快篩具採集檢體的便利性以外，李建璋教授點列三大關鍵點，幫助民眾聰明挑選快篩試劑。
一、 首選有高準確度的快篩可以精準找出感染者：建議民眾善用三個快篩產品生物統計指標：敏感度、特異性及準確度。李教授強調三個指標最重要的是敏感度，COVID-19檢測偽陰性會延遲治療，後果比偽陽性嚴重，而敏感度就是偽陰性最好的指標，好的產品敏感度高，偽陽性低，在COVID-19早期就可以偵測出來，早期治療，效果最好。根據文獻指出PCR檢測Ct30以上，為低病毒量不具傳染性，有些品牌甚至更進一步以PCR檢測Ct30作為臨界點統計敏感度，在低病毒量的檢測效能一樣可供民眾檢視。參考附表中各廠牌試劑臨床研究統計數據，能挑選出準確性高的快篩產品，更有機會在染疫初期就掌握健康現況。
二、 挑選國際廠牌更有保障：病毒持續在突變，因此快篩需校反覆的驗證是否對變異株也有同樣的準確度，國際大廠早已於全球成立科學團隊，密切監測病毒變異，更能及時檢視自家快篩試劑是否適用於新型變異株。此外，除了臨床實驗數據外，選擇受到醫療人員或各機關單位信賴的國際廠牌，更能確保該產品品質是受到廣泛肯定，民眾使用更有保障。
三、 醫學實證適用於兒童：我國兒童第二劑施打率較低，由於幼兒大多不會自我表達身體不適狀況，若幼兒出現發燒及喉嚨不適症狀，建議家長可及時幫助幼兒進行快篩，及早確認身體狀況，以掌握家中寶貝黃金治療期。同時，由於幼兒具獨特生物性，免疫反應與成人並不相同，在挑選時更應選擇經醫學實證全年齡使用(含兒童)的快篩試劑作為居家常備品。
李建璋教授鼓勵民眾切莫因為疫情趨緩而消極快篩，特別是家中有慢性病的長輩或尚未完整施打疫苗的兒童，更應該正視身體不適，若發生發燒、喉嚨不適、流鼻水症狀應及時快篩。另外，由於快篩受限於檢驗的原理，準確度有極限，儘可作為篩檢之用。同時實際臨床使用的敏感度可能與原廠在實驗室標準測試下得到的數據不盡相同，故若有症狀但快篩陰性，建議使用PCR再確認，避免延誤診斷、掌握黃金治療時期。
▲國際快篩大廠早已於全球成立科學團隊，密切監測病毒變異，挑選國際廠牌更有保障
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54829
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