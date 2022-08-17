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要止大巨蛋爭議！陳時中諾公布歷史資料　盼有主場職棒隊

▲民進黨台北市長參選人陳時中召開記者會，提出大巨蛋相關政見。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.17）
▲民進黨台北市長參選人陳時中召開記者會，提出大巨蛋相關政見。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.17）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-17 10:40:332022-08-17 11:15:17

台北大巨蛋經歷3任市長、20多年來爭議未停，包括交通疏散、消防安全、運動賽事的舉辦等再次成了年底台北市長選舉重要攻防議題。民進黨台北市長參選人陳時中今（17）日於市長官邸藝文沙龍表演廳召開記者會，提出大巨蛋相關政見，也表達對大巨蛋「保證安全」、「體育優先」、「公布檔案」的明確態度。

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▲民進黨台北市長參選人陳時中召開記者會，提出大巨蛋相關政見。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.17）
▲民進黨台北市長參選人陳時中召開記者會，提出大巨蛋相關政見。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.17）
陳時中表示，公共安全是一定要注意的，不能因為其他事情妥協，尤其防火、防災更要安全，交通疏散的規劃也要做好。

陳時中也表示，大巨蛋最重要的就是要符合原來的初心，最早的使用目的是為了打棒球，不能把主要目的廢棄，而去用做其他事情，「就像如果新建了醫院，一樓作為門診使用，其他樓層變成百貨公司，這不是大家所期待的」。

陳時中說，大巨蛋的體育活動場次要提高，應該是要在體育賽事有空間的情況下，可以做為其他使用，出發點還是可以讓大家安安心心、快快樂樂看棒球，大家可以在裡面歡呼。

陳時中也表示，希望大巨蛋能有常駐棒球隊，現在當然沒辦法強迫球隊進駐，但未來跟台灣中華職棒可以進一步討論。

陳時中也表示，「大巨蛋的相關爭議可以止了，已經吵了將近20年」。他表示，大家一直爭論不休，這中間有很多困難苦楚，不過過去沒有完整證據與資料，只是留下歷史傷痛，對城市國家沒有幫助，未來自己當市長，會把相關資料與檔案公布，讓大家在批評、辯論有所本。 

另外，陳時中也說，公共安全是一定要注意的，不能因為其他事情妥協，尤其防火、防災更要安全，交通疏散的規劃也要做好。

今日記者會包含陳時中競選總幹事吳思瑤、發言人莊瑞雄、政策團隊管碧玲、阮昭雄、民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員劉耀仁、陳賢蔚、台北市議員參選人陳聖文、張文潔皆到場。

▲民進黨台北市長參選人陳時中召開記者會，提出大巨蛋相關政見。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.17）
▲民進黨台北市長參選人陳時中召開記者會，提出大巨蛋相關政見。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.08.17）

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