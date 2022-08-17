要止大巨蛋爭議！陳時中諾公布歷史資料　盼有主場職棒隊

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陳時中也表示，大巨蛋最重要的就是要符合原來的初心，最早的使用目的是為了打棒球，不能把主要目的廢棄，而去用做其他事情，「就像如果新建了醫院，一樓作為門診使用，其他樓層變成百貨公司，這不是大家所期待的」。
陳時中說，大巨蛋的體育活動場次要提高，應該是要在體育賽事有空間的情況下，可以做為其他使用，出發點還是可以讓大家安安心心、快快樂樂看棒球，大家可以在裡面歡呼。
陳時中也表示，希望大巨蛋能有常駐棒球隊，現在當然沒辦法強迫球隊進駐，但未來跟台灣中華職棒可以進一步討論。
陳時中也表示，「大巨蛋的相關爭議可以止了，已經吵了將近20年」。他表示，大家一直爭論不休，這中間有很多困難苦楚，不過過去沒有完整證據與資料，只是留下歷史傷痛，對城市國家沒有幫助，未來自己當市長，會把相關資料與檔案公布，讓大家在批評、辯論有所本。
另外，陳時中也說，公共安全是一定要注意的，不能因為其他事情妥協，尤其防火、防災更要安全，交通疏散的規劃也要做好。
今日記者會包含陳時中競選總幹事吳思瑤、發言人莊瑞雄、政策團隊管碧玲、阮昭雄、民進黨台北市黨部主委張茂楠、台北市議員劉耀仁、陳賢蔚、台北市議員參選人陳聖文、張文潔皆到場。