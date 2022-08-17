締造全球通訊重要里程碑！聯發科5G NTN衛星手機成功達陣
IC設計龍頭聯發科的5G創新技術今（17）日再傳捷報！日前使用搭載自家具5G NR NTN（非地面網路）晶片的智慧型手機，已成功在實驗室環境測試中打通衛星連線，成為全球第首次以5G手機支援非地面網路的雙向資料傳輸。
聯發科繼推出5G旗艦級行動平台天璣系列之後，同步加速5G衛星聯網先進通訊技術的研發，日前使用搭載自家具5G NR NTN衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，這是5G手機首次支援非地面網路的雙向資料傳輸。
聯發科指出，此次測試遵循5G國際標準組織 3GPP Rel-17 規範定義的功能和程序，並經由聯發科、工研院、國際性專業量測及測試設備製造廠羅德史瓦茲等三方共同合作，使用聯發科技具有5G NR NTN衛星網路功能的行動通訊晶片，配搭羅德史瓦茲的低軌衛星通道模擬器以及工業技術研究院開發的測試基地台，於實驗室中模擬高度為600公里、移動速度高達每小時27,000公里的低軌衛星。
聯發科進一步說明，5G NTN衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，像是目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧手機用戶不需要新增配件，可望實現一機雙網，天地連線的創新服務。
聯發科預計這項技術將擴大5G連接服務的可用性，特別是在關鍵的通訊、交通、農業、車隊和重型機器管理以及物聯網等，將可支援更多應用場景和新型態的業務發展。
作為手機晶片龍頭的聯發科，長期推動國際標準制定，甚至成為全球5G的新技術標準，自2019年便開始研發與提交非地面網路相關技術提案至5G國際標準組織3GPP，並領導多個NTN技術項目，日前也完成3GPP Rel-17相關標準發佈的里程碑。