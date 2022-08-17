盼大巨蛋快開幕 陳時中駁行政資源打選戰：我不是副市長
台北大巨蛋經歷3任市長、20多年來爭議未停，民進黨台北市長參選人陳時中今（17）日召開記者會，提出大巨蛋相關政見，也表達對大巨蛋「保證安全」、「體育優先」、「公布檔案」的明確態度。會後受訪時，陳時中表示，8年前大家被說服大巨蛋是弊案，但現在好像變了，由此可見，事實沒有呈現清楚，貿然論斷不是正確的做法；至於被批評以行政資源打選戰，陳表示，自己現在是候選人，沒有官職，也不是副市長、立委，「相關公務預算與我無關」。
被問及連續針對內湖交通與大巨蛋議題召開政策記者會，是否鎖定柯文哲痛點？陳時中表示，這是負責任態度，多年無法解決的問題，自己還沒上任就先提出解方供大家討論，沒上任前，大家可以批評討論政見，大家一起滾動式檢討，如此可以上任就上手，立刻替市民解決問題。
至於大巨蛋算不算弊案？陳時中說，8年前大家被說服大巨蛋是弊案，但現在好像變了，由此可見，事實沒有呈現清楚，貿然論斷不是正確的做法。自己上任後只要有相關資料都公開，讓大家本於事實來討論，對社會傷害減到最低。
至於大巨蛋何時開幕？陳時中表示，因為還在審議中，要等到內政部相關審議下來比較能夠掌握相關時間點，希望能夠盡快，這次柯市府可以通過審議，當然樂觀其成，沒通過也會加快腳步。
另外，藍白陣營持續批評是用行政資源打選戰？陳時中再度澄清，自己現在是候選人，沒有官職，也不是副市長、立委，「相關公務預算與我無關」。