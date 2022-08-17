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帝王蟹「一蟹5吃」！金子半之助「豪奢天丼」爽吃免千元

▲金子半之助豪氣打造「帝王蟹」一蟹5吃」帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒。馬辣「問鼎」對中身分證或健保卡「5、2、8 」任2碼，點購指定方案加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲金子半之助豪氣打造「帝王蟹」一蟹5吃」帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒。馬辣「問鼎」對中身分證或健保卡「5、2、8 」任2碼，點購指定方案加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-08-17 16:54:31

肥美秋蟹來了！金子半之助豪氣首創「帝王蟹一蟹5吃」，大手筆引進浮誇的「蟹中之王」，打造帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發，一次可享受酥炸天婦羅、帝王蟹肉、蟹香味增湯等多種豐富美味；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，搭配鮪魚、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝等巨量海味，澎湃大海精華一碗滿足喜歡漁獲的饕客。馬辣「問鼎」即日起至8/31，身分證或健保卡對中「5、2、8 」任2碼，點購988元或1688元指定方案，加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。

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帝王蟹又名「蟹中之王」，體積壯碩、肉質也鮮甜肥美，每年7～11月為捕撈季節，近年因氣候因素致漁獲量減少且饕客需求大增，因此帝王蟹成本每年都以30%～50%漲幅上揚，物以稀為貴。源自東京的金子半之助，搶先日本、全球首創美味「帝王蟹多吃」，重金引進「蟹中之王」將於明（18）日開賣滿滿帝王蟹新菜。

▲金子半之助「帝王蟹」系列天丼新品上市，澎湃海味一次滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
▲金子半之助「帝王蟹」系列天丼新品上市，澎湃海味一次滿足。（圖／記者蕭涵云攝）
金子半之助以獨特「酥中帶鬆」的天婦羅口感，為帝王蟹穿上帶有日本胡麻油香氣的金黃麵衣，包覆著肉質軟嫩酥香的甘甜帝王蟹，「帝王蟹天丼」搭配鮮美濃郁的帝王蟹味噌湯，尤其拌入祕傳天婦羅醬汁的米飯及半熟玉子，挑戰豪奢天丼新高度，吃盡美味。金子半之助上新菜還貼心直接祭出約85折的會員嚐鮮價，現場加入香繼光集團會員即可享有優惠，新菜單最低只要849元起就能品嚐霸氣帝王蟹。

最霸氣可以一蟹5吃的「帝王蟹五品御膳」，從帝王蟹天丼、鋪滿帝王蟹肉和魚卵與蛋絲的帝王蟹三彩丼，搭配帝王蟹與BABY有機生菜的爽口生菜沙拉、濃郁蟹香的帝王蟹味噌湯、及鯡魚卵特製前菜，五種風味帝王蟹一次滿足。另外「帝王蟹海鮮雙饗丼」，則限定於金子半之助林口三井店、台中港三井店、台南三井店推出。

▲「帝王蟹天丼」會員嚐鮮價1,049元／套（原價1,249元），新光A8店、微風北車店、台南南紡店都品嚐得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「帝王蟹天丼」會員嚐鮮價1,049元／套（原價1,249元），新光A8店、微風北車店、台南南紡店都品嚐得到。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「帝王蟹五品御膳」會員嚐鮮價1,099元（原價1,299元），新光A8店、微風北車店、台南南紡店新上市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「帝王蟹五品御膳」會員嚐鮮價1,099元（原價1,299元），新光A8店、微風北車店、台南南紡店新上市。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「帝王蟹海鮮雙饗丼」，會員嚐鮮價849元（原價1,000元），限金子半之助林口三井店、台中港三井店、台南三井店推出。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「帝王蟹海鮮雙饗丼」，會員嚐鮮價849元（原價1,000元），限金子半之助林口三井店、台中港三井店、台南三井店推出。（圖／記者蕭涵云攝）
而「日本橋海鮮丼辻半」也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，正值炎熱的夏天，在鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦等豐美炎紅的滿滿海味上，綻耀如銀白融雪般的精選頂級帝王蟹絲，搭配日本橋海鮮丼辻半獨特的真鯛高湯雙重吃法，把澎湃大海精華濃縮在碗裡，滿足喜歡漁獲的饕客。

馬辣集團旗下宮廷火鍋「問鼎」慶祝桃園藝文店營運滿周年，全台4間分店即日起至8/31，不分平日、假日齊推「快閃吃到飽」方案，每人最低988元起可吃到飽原先單點的豪華菜色（每天限量20組）；而且身分證或健保卡對中「5、2、8 」任2碼，加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。

▲頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，尊饗價999元／套，含前菜＋甜點。（圖／香繼光提供）
▲頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，尊饗價999元／套，含前菜＋甜點。（圖／香繼光提供）
▲宮廷火鍋問鼎慶祝父親節，推出快閃吃到飽方案，對中身分證或姓名再升級「佐渡花蟹」無限量供應。（圖／業者提供）
▲「問鼎」推出快閃吃到飽方案，對中身分證或姓名再升級「佐渡花蟹」無限量供應。（圖／馬辣集團提供）

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