帝王蟹「一蟹5吃」！金子半之助「豪奢天丼」爽吃免千元
肥美秋蟹來了！金子半之助豪氣首創「帝王蟹一蟹5吃」，大手筆引進浮誇的「蟹中之王」，打造帝王蟹五品御膳、帝王蟹頂級天丼、帝王蟹海鮮雙饗丼等多款新菜連發，一次可享受酥炸天婦羅、帝王蟹肉、蟹香味增湯等多種豐富美味；日本橋海鮮丼辻半也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，搭配鮪魚、阿根廷天使紅蝦、黑海松貝等巨量海味，澎湃大海精華一碗滿足喜歡漁獲的饕客。馬辣「問鼎」即日起至8/31，身分證或健保卡對中「5、2、8 」任2碼，點購988元或1688元指定方案，加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。
帝王蟹又名「蟹中之王」，體積壯碩、肉質也鮮甜肥美，每年7～11月為捕撈季節，近年因氣候因素致漁獲量減少且饕客需求大增，因此帝王蟹成本每年都以30%～50%漲幅上揚，物以稀為貴。源自東京的金子半之助，搶先日本、全球首創美味「帝王蟹多吃」，重金引進「蟹中之王」將於明（18）日開賣滿滿帝王蟹新菜。
金子半之助以獨特「酥中帶鬆」的天婦羅口感，為帝王蟹穿上帶有日本胡麻油香氣的金黃麵衣，包覆著肉質軟嫩酥香的甘甜帝王蟹，「帝王蟹天丼」搭配鮮美濃郁的帝王蟹味噌湯，尤其拌入祕傳天婦羅醬汁的米飯及半熟玉子，挑戰豪奢天丼新高度，吃盡美味。金子半之助上新菜還貼心直接祭出約85折的會員嚐鮮價，現場加入香繼光集團會員即可享有優惠，新菜單最低只要849元起就能品嚐霸氣帝王蟹。
最霸氣可以一蟹5吃的「帝王蟹五品御膳」，從帝王蟹天丼、鋪滿帝王蟹肉和魚卵與蛋絲的帝王蟹三彩丼，搭配帝王蟹與BABY有機生菜的爽口生菜沙拉、濃郁蟹香的帝王蟹味噌湯、及鯡魚卵特製前菜，五種風味帝王蟹一次滿足。另外「帝王蟹海鮮雙饗丼」，則限定於金子半之助林口三井店、台中港三井店、台南三井店推出。
而「日本橋海鮮丼辻半」也同步推出頂級帝王蟹<雪>海鮮珠寶盒，正值炎熱的夏天，在鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦等豐美炎紅的滿滿海味上，綻耀如銀白融雪般的精選頂級帝王蟹絲，搭配日本橋海鮮丼辻半獨特的真鯛高湯雙重吃法，把澎湃大海精華濃縮在碗裡，滿足喜歡漁獲的饕客。
馬辣集團旗下宮廷火鍋「問鼎」慶祝桃園藝文店營運滿周年，全台4間分店即日起至8/31，不分平日、假日齊推「快閃吃到飽」方案，每人最低988元起可吃到飽原先單點的豪華菜色（每天限量20組）；而且身分證或健保卡對中「5、2、8 」任2碼，加送「A5和牛」或是隱藏版「佐渡花蟹」免費升級吃到飽。