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女星收印尼業務徵才訊息、稱月入70萬　疑終點也是柬埔寨

▲前女子團體「女F4」Amy（葉庭蓁）透露自己在七月被好友找去，對方開出月薪70萬的價碼。（圖／翻攝自臉書）
▲前女子團體「女F4」Amy（葉庭蓁）透露自己在七月被好友找去，對方開出月薪70萬的價碼。（圖／翻攝自臉書）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-17 11:02:25

柬埔寨詐騙案引起全台高度關注，前女子團體「女F4」Amy（葉庭蓁）透露自己在七月被好友找去，對方開出月薪70萬的價碼，且稱：「多找一個台灣人多10萬」的高薪誘惑，讓她當下有些心動，幸好最終被妹妹阻止下來。

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前女F4成員Amy（葉庭蓁）近日先是在臉書曝光，自己在柬埔寨詐騙案新聞曝光前，也差點被交情極好的朋友拐騙，還準備了極其完整的文案，讓人信以為真，讓她差點就上當，想飛往當地工作。

《自由時報》報導，Amy進一步曝光詐騙細節，她收到國中同學突然傳來私訊，問她要不要去印尼工作，工作內容是當線上文字顧問，這樣一個月下來可賺30到70萬不等，薪水非常高，還提到如果她本人不方便前往，也可拉台灣人入行，一名人力介紹費給8到10萬。對方還強調：「我很缺人，我這裡很多女生，會有男生嗎？」，因為條件太優渥，Amy坦言很吸引人，她真的差點去了，還說自己會幫忙找看看有沒有人要去。

Amy透露，對方準備了2種工作方案，一是底薪高但抽成低，另一種則是抽成高但底薪低，但公司方面會培訓員工當主管，需簽約半年的工作合約，福利包括食宿費用還有全勤獎金。而Amy育有一個8歲的兒子，她坦言70萬月薪吸引力很大，本來希望將兒子交給媽媽帶，自己可以先飛出國試試，是妹妹阻止，她才打消念頭。如今看見新聞相關報導，不禁心頭一顫，覺得如今會高薪找人出國工作的，無論是泰國、印尼還是其他東南亞國家，「大概最後的終點都是柬埔寨吧。」

AMY指出，「因為是我很好的同學，是國中同學，所以當下有認真考慮。特別是我那個朋友，在這一次聯絡結束之後也失聯了。」AMY也說，幸好後來妹妹出面阻攔，否則這一飛去，可能再也見不到家人朋友。

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