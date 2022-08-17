女星收印尼業務徵才訊息、稱月入70萬　疑終點也是柬埔寨

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《自由時報》報導，Amy進一步曝光詐騙細節，她收到國中同學突然傳來私訊，問她要不要去印尼工作，工作內容是當線上文字顧問，這樣一個月下來可賺30到70萬不等，薪水非常高，還提到如果她本人不方便前往，也可拉台灣人入行，一名人力介紹費給8到10萬。對方還強調：「我很缺人，我這裡很多女生，會有男生嗎？」，因為條件太優渥，Amy坦言很吸引人，她真的差點去了，還說自己會幫忙找看看有沒有人要去。
Amy透露，對方準備了2種工作方案，一是底薪高但抽成低，另一種則是抽成高但底薪低，但公司方面會培訓員工當主管，需簽約半年的工作合約，福利包括食宿費用還有全勤獎金。而Amy育有一個8歲的兒子，她坦言70萬月薪吸引力很大，本來希望將兒子交給媽媽帶，自己可以先飛出國試試，是妹妹阻止，她才打消念頭。如今看見新聞相關報導，不禁心頭一顫，覺得如今會高薪找人出國工作的，無論是泰國、印尼還是其他東南亞國家，「大概最後的終點都是柬埔寨吧。」
AMY指出，「因為是我很好的同學，是國中同學，所以當下有認真考慮。特別是我那個朋友，在這一次聯絡結束之後也失聯了。」AMY也說，幸好後來妹妹出面阻攔，否則這一飛去，可能再也見不到家人朋友。