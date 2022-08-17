視網膜遇詐騙 神反擊逼問對方「喜歡香菜還是九層塔？」
知名YouTuber視網膜（陳子見）以製作諷刺性新聞走紅，他獨特的見解以及說話方式，深受觀眾喜愛。視網膜23歲便當上主播，為華視新聞最年經的午間熱門時段主播，也曾主持過金鐘獎頒獎典禮。昨（16）日視網膜接到一通詐騙電話，他立馬識破對方身份，討厭吃香菜的他靈機一動反問對方「比較喜歡香菜還是九層塔」，逗趣的神反擊讓詐騙集團難以抵擋，也引發網友大讚直呼：「好想聽錄音！」
視網膜昨（16）日在臉書上發文，透露自己下午接到一通電話，是偽裝成銀行信託部的來電，他識破為詐騙後還與對方耗了10分鐘，最後神反擊逼問對方「比較喜歡香菜還是九層塔」，對方回應「比較喜歡九層塔」後，視網膜接著繼續與對方聊天，逼得詐騙集團當場崩潰。視網膜說：「我覺得很不錯，於是開始聊起挑食話題，但她整個起肖崩潰，好紓壓。」
視網膜表示現在詐騙手法越來越高強，提醒民眾多加注意。貼文一出也引來網友熱烈回應，「建議膜哥下次要錄音 好想聽啊」、「麻煩下次直播」、「可以問她人是不是在柬埔寨，需不需要救援」。還有網友提問「如何與詐騙電話聊十分鐘？」視網膜也認真回答：「妳要表現出自己很笨。就是要講說『帳號？等等喔我翻一下喔』然後邊翻東西邊聊，要給對方期待！」
詐騙的手法五花八門，從詐騙電話到近日猖獗的「有急事加一下LINE」簡訊，再到「柬埔寨打工事件」，已有許多人受詐騙集團所害。提醒民眾應隨時提高警覺，撥打「165反詐騙專線」保障自己的生命財產安全。視網膜也透露，僅管自己已經安裝了來電辨識APP，也無法完全過濾詐騙電話，無奈的說：「它真的就顯示銀行信託部」，也提醒民眾不要過於依賴APP，還是要有防備心。